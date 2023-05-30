30 мая 2023

В Екатеринбурге полицейские изъяли паленые сигареты на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, патруль полиции, план перехват
Во время рейда силовики изъяли 10 тысяч сигарет на один миллион рублей Фото:

В Екатеринбурге полицейские во время проверки на «Ботаническом» рынке изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев.

«Поводом для визита силовиков и общественников стала поддельная табачная продукция, которая реализуется на территории рынка. Полицейскими изъято более 10 тысяч пачек сигарет на общую сумму в один миллион рублей», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

По словам общественника, теперь организаторам незаконной торговли грозит уголовное дело с максимальным сроком лишения свободы до шести лет. Также Чукреев отметил, что в 2021 году на «Ботаническом» рынке торговали паленым алкоголем.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские полицейские 25 мая накрыли сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае.

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В Екатеринбурге полицейские во время проверки на «Ботаническом» рынке изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Поводом для визита силовиков и общественников стала поддельная табачная продукция, которая реализуется на территории рынка. Полицейскими изъято более 10 тысяч пачек сигарет на общую сумму в один миллион рублей», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. По словам общественника, теперь организаторам незаконной торговли грозит уголовное дело с максимальным сроком лишения свободы до шести лет. Также Чукреев отметил, что в 2021 году на «Ботаническом» рынке торговали паленым алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские полицейские 25 мая накрыли сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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