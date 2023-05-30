В Екатеринбурге полицейские изъяли паленые сигареты на миллион рублей

30 мая 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Во время рейда силовики изъяли 10 тысяч сигарет на один миллион рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге полицейские во время проверки на «Ботаническом» рынке изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Поводом для визита силовиков и общественников стала поддельная табачная продукция, которая реализуется на территории рынка. Полицейскими изъято более 10 тысяч пачек сигарет на общую сумму в один миллион рублей», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. По словам общественника, теперь организаторам незаконной торговли грозит уголовное дело с максимальным сроком лишения свободы до шести лет. Также Чукреев отметил, что в 2021 году на «Ботаническом» рынке торговали паленым алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские полицейские 25 мая накрыли сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае.

В Екатеринбурге полицейские во время проверки на «Ботаническом» рынке изъяли около 10 тысяч поддельных сигарет на сумму примерно в один миллион рублей. Об этом рассказал общественник Дмитрий Чукреев. «Поводом для визита силовиков и общественников стала поддельная табачная продукция, которая реализуется на территории рынка. Полицейскими изъято более 10 тысяч пачек сигарет на общую сумму в один миллион рублей», — написал Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале. По словам общественника, теперь организаторам незаконной торговли грозит уголовное дело с максимальным сроком лишения свободы до шести лет. Также Чукреев отметил, что в 2021 году на «Ботаническом» рынке торговали паленым алкоголем. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбургские полицейские 25 мая накрыли сразу несколько торговых точек, где сбывали подпольную алкогольную, табачную и парфюмерную продукцию. Подделки всемирно известных брендов духов производили в Китае.