01 июня 2023

В Кургане ученице стало плохо от жары во время ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Досрочное ЕГЭ в Лицее №3. Екатеринбург, егэ, экзамен, единый государственный экзамен
В школе №22 ученице во время ЕГЭ стало плохо Фото:

У курганской ученицы во время проведения единого госэкзамена по математике случился тепловой удар. Школьнице потребовалась помощь медиков, сообщает telegram-канал «Короче, Курган». В администрации города URA.RU сообщили, что девочка сейчас проходит лечение, а экзамен будет сдавать позже.

«При проведении экзамена по математике (профильный уровень) девочка почувствовала недомогание. Члены государственной экзаменационной комиссии проводили учащуюся в медицинский кабинет. После медицинского осмотра в сопровождении родителей девочка была направлена в поликлинику, где ей было назначено лечение. В настоящий момент она проходит лечение дома», — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. Школьница будет сдавать ЕГЭ по математике в резервный день основного периода.

В департаменте образования Курганской области URA.RU уточнили, что в каждом пункте приема экзаменов дежурят врачи, при необходимости они оказывают квалифицированную помощь учащимся. В случае, если ребенок по состоянию здоровья досрочно завершает ЕГЭ, проведение экзамена для него назначается в резервные сроки. В Кургане зафиксировано еще несколько случаев досрочного завершения ЕГЭ из-за состояния здоровья учеников.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха прогревается до 38 градусов, это на 12-15 градусов выше дневной нормы. В начале июня в регионе могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9, а 3 июня +34.4 градусов (1955г).

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У курганской ученицы во время проведения единого госэкзамена по математике случился тепловой удар. Школьнице потребовалась помощь медиков, сообщает telegram-канал «Короче, Курган». В администрации города URA.RU сообщили, что девочка сейчас проходит лечение, а экзамен будет сдавать позже. «При проведении экзамена по математике (профильный уровень) девочка почувствовала недомогание. Члены государственной экзаменационной комиссии проводили учащуюся в медицинский кабинет. После медицинского осмотра в сопровождении родителей девочка была направлена в поликлинику, где ей было назначено лечение. В настоящий момент она проходит лечение дома», — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. Школьница будет сдавать ЕГЭ по математике в резервный день основного периода. В департаменте образования Курганской области URA.RU уточнили, что в каждом пункте приема экзаменов дежурят врачи, при необходимости они оказывают квалифицированную помощь учащимся. В случае, если ребенок по состоянию здоровья досрочно завершает ЕГЭ, проведение экзамена для него назначается в резервные сроки. В Кургане зафиксировано еще несколько случаев досрочного завершения ЕГЭ из-за состояния здоровья учеников. Ранее URA.RU писало, что в Кургане установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха прогревается до 38 градусов, это на 12-15 градусов выше дневной нормы. В начале июня в регионе могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9, а 3 июня +34.4 градусов (1955г).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...