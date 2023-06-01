В Кургане ученице стало плохо от жары во время ЕГЭ

В школе №22 ученице во время ЕГЭ стало плохо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У курганской ученицы во время проведения единого госэкзамена по математике случился тепловой удар. Школьнице потребовалась помощь медиков, сообщает telegram-канал «Короче, Курган». В администрации города URA.RU сообщили, что девочка сейчас проходит лечение, а экзамен будет сдавать позже.

«При проведении экзамена по математике (профильный уровень) девочка почувствовала недомогание. Члены государственной экзаменационной комиссии проводили учащуюся в медицинский кабинет. После медицинского осмотра в сопровождении родителей девочка была направлена в поликлинику, где ей было назначено лечение. В настоящий момент она проходит лечение дома», — сообщили в пресс-службе мэрии Кургана. Школьница будет сдавать ЕГЭ по математике в резервный день основного периода.

В департаменте образования Курганской области URA.RU уточнили, что в каждом пункте приема экзаменов дежурят врачи, при необходимости они оказывают квалифицированную помощь учащимся. В случае, если ребенок по состоянию здоровья досрочно завершает ЕГЭ, проведение экзамена для него назначается в резервные сроки. В Кургане зафиксировано еще несколько случаев досрочного завершения ЕГЭ из-за состояния здоровья учеников.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха прогревается до 38 градусов, это на 12-15 градусов выше дневной нормы. В начале июня в регионе могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9, а 3 июня +34.4 градусов (1955г).