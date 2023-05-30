Аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Фото

31 мая 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидается рекордно жаркая погода Фото: Размик Закарян © URA.RU Рекордная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие дни в Курганской области. Жаркий воздух придет из Казахстана. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 1 по 3 июня в Зауралье прогнозируется сильная жара. Жаркий и сухой воздух будет забрасываться на территорию Курганской области из Казахстана по западной периферии антициклона. Его центр прогнозируется над Западной Сибирью», — указано в группе синоптика «Погода 45 — погода в Кургане». В первые три дня июня термометры будут показывать до 38 градусов. Эти значения на 12-15 градусов выше дневной нормы. В эти дни могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9?, а 3 июня +34.4? (1955). На карте показана температура воздуха 3 июня в 14 часов Скрин изготовлен Ильей Винштейном

Рекордная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие дни в Курганской области. Жаркий воздух придет из Казахстана. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 1 по 3 июня в Зауралье прогнозируется сильная жара. Жаркий и сухой воздух будет забрасываться на территорию Курганской области из Казахстана по западной периферии антициклона. Его центр прогнозируется над Западной Сибирью», — указано в группе синоптика «Погода 45 — погода в Кургане». В первые три дня июня термометры будут показывать до 38 градусов. Эти значения на 12-15 градусов выше дневной нормы. В эти дни могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9?, а 3 июня +34.4? (1955).