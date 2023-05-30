30 мая 2023

Аномальная жара придет в Курган из Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Виды города. Екатеринбург, лето, жара, дети, фонтан
В Кургане ожидается рекордно жаркая погода Фото:

Рекордная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие дни в Курганской области. Жаркий воздух придет из Казахстана. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 1 по 3 июня в Зауралье прогнозируется сильная жара. Жаркий и сухой воздух будет забрасываться на территорию Курганской области из Казахстана по западной периферии антициклона. Его центр прогнозируется над Западной Сибирью», — указано в группе синоптика «Погода 45 — погода в Кургане».

В первые три дня июня термометры будут показывать до 38 градусов. Эти значения на 12-15 градусов выше дневной нормы. В эти дни могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9?, а 3 июня +34.4? (1955).

На карте показана температура воздуха 3 июня в 14 часов
На карте показана температура воздуха 3 июня в 14 часов

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Рекордная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие дни в Курганской области. Жаркий воздух придет из Казахстана. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 1 по 3 июня в Зауралье прогнозируется сильная жара. Жаркий и сухой воздух будет забрасываться на территорию Курганской области из Казахстана по западной периферии антициклона. Его центр прогнозируется над Западной Сибирью», — указано в группе синоптика «Погода 45 — погода в Кургане». В первые три дня июня термометры будут показывать до 38 градусов. Эти значения на 12-15 градусов выше дневной нормы. В эти дни могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9?, а 3 июня +34.4? (1955).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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