Рекордная жара до 38 градусов ожидается в ближайшие дни в Курганской области. Жаркий воздух придет из Казахстана. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.
«С 1 по 3 июня в Зауралье прогнозируется сильная жара. Жаркий и сухой воздух будет забрасываться на территорию Курганской области из Казахстана по западной периферии антициклона. Его центр прогнозируется над Западной Сибирью», — указано в группе синоптика «Погода 45 — погода в Кургане».
В первые три дня июня термометры будут показывать до 38 градусов. Эти значения на 12-15 градусов выше дневной нормы. В эти дни могут быть установлены новые абсолютные суточные максимумы. Ранее 2 июня в 1975 году в Кургане температура была +33.9?, а 3 июня +34.4? (1955).
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