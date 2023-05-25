В ХМАО за май подорожали чай и сахар

26 мая 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Чай и сахар подорожали за май на 4% и 2,5% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость черного байхового чая за килограмм составляет 1362,91 рублей. В начале мая цена была 1310,14 рублей. Сахар на данный момент стоит 74,07 рублей, а по состоянию на 2 мая средняя стоимость была 72,28 рублей», — следует из данных исследования. Аналитики отмечают, что дороже всего сейчас чай в Сургуте. Цена за килограмм продукции составляет 1458,65 рублей. При этом самый дорогой сахар продают в Белоярском — 79,41 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов. Такие данные Тюменьстат собрал за январь—март.

В Ханты-Мансийском автономном округе в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость черного байхового чая за килограмм составляет 1362,91 рублей. В начале мая цена была 1310,14 рублей. Сахар на данный момент стоит 74,07 рублей, а по состоянию на 2 мая средняя стоимость была 72,28 рублей», — следует из данных исследования. Аналитики отмечают, что дороже всего сейчас чай в Сургуте. Цена за килограмм продукции составляет 1458,65 рублей. При этом самый дорогой сахар продают в Белоярском — 79,41 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов. Такие данные Тюменьстат собрал за январь—март.