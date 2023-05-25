25 мая 2023
24 мая 2023

В ХМАО за май подорожали чай и сахар

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Ашан в Перми ассортимент товаров, сахар, ашан, полки магазина
Чай и сахар подорожали за май на 4% и 2,5% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Средняя стоимость черного байхового чая за килограмм составляет 1362,91 рублей. В начале мая цена была 1310,14 рублей. Сахар на данный момент стоит 74,07 рублей, а по состоянию на 2 мая средняя стоимость была 72,28 рублей», — следует из данных исследования.

Аналитики отмечают, что дороже всего сейчас чай в Сургуте. Цена за килограмм продукции составляет 1458,65 рублей. При этом самый дорогой сахар продают в Белоярском — 79,41 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов. Такие данные Тюменьстат собрал за январь—март.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в течение мая поднялись цены на чай и сахар. Продукты подорожали на 4% и 2,5% соответственно. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость черного байхового чая за килограмм составляет 1362,91 рублей. В начале мая цена была 1310,14 рублей. Сахар на данный момент стоит 74,07 рублей, а по состоянию на 2 мая средняя стоимость была 72,28 рублей», — следует из данных исследования. Аналитики отмечают, что дороже всего сейчас чай в Сургуте. Цена за килограмм продукции составляет 1458,65 рублей. При этом самый дорогой сахар продают в Белоярском — 79,41 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на сотню свадеб приходится сто разводов. Такие данные Тюменьстат собрал за январь—март.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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