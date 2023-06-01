Известная пермская сеть общепита раскрыла зарплаты своих сотрудников

В популярной пермской сети заведений общественного питания «Алендвик», объединяющей бренды Chicken, Поке-maN, Good News, рассказали, какую зарплату платят своим сотрудникам. Также на брифинге для журналистов представители сети назвали самую востребованную в компании профессию.
«Средняя зарплата у повара и продавца начинается от 27 тысяч рублей. В отличии от наших конкурентов, мы даем сотрудникам работать не по одной ставке, а по полторы. Это не противоречит трудовому законодательству, а люди могут заработать больше. Самая нужная в компании профессия — повар, их сложно найти в Перми», — пояснила URA.RU коммерческий директор группы компаний «Алендвик» Анна Васильева.
Она также добавила, что в компанию принимают школьников и студентов, которым предоставляют возможности для карьерного роста. В числе преимуществ работы в «Алендвике» были названы официальное трудоустройство и полный соцпакет.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми для работы на теплоходах набирает сотрудников турфирма «Кама Тревел». Компании требуются пекарь, повар, официант, мойщик посуды, кухонный рабочий и другие работники.
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