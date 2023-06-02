Mash: украинские террористы пытались прорваться в Шебекино на танках

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Террористы обстреливают Шебекино Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Террористы попытались атаковать при помощи танков территорию Белгородской области в районе города Шебекино. Это были члены запрещенного в РФ легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщает Mash.

«Пограничники подбили два танка. <…> Итог — диверсанты бежали пешком», — передают авторы канала. Отмечается, что первый танк был отправлен обратно на Украину, а второй был уничтожен.

URA.RU направило запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается.

Украинские войска активно атакуют приграничные территории РФ. В ближайшие дни обстрелу подвергается Шебекинский округ. В том числе есть и пострадавшие.

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Террористы попытались атаковать при помощи танков территорию Белгородской области в районе города Шебекино. Это были члены запрещенного в РФ легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Об этом сообщает Mash. «Пограничники подбили два танка. <…> Итог — диверсанты бежали пешком», — передают авторы канала. Отмечается, что первый танк был отправлен обратно на Украину, а второй был уничтожен. URA.RU направило запрос в администрацию Белгородской области для подтверждения информации. Ответ ожидается. Украинские войска активно атакуют приграничные территории РФ. В ближайшие дни обстрелу подвергается Шебекинский округ. В том числе есть и пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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