Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области, есть пострадавшие. Также Украина обстреляла и другие районы области. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что женщины, которые ехали в первом автомобиле, скончались от полученных травм. Во второй машине есть двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены городскую больницу №2.
ВСУ также нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. В результате прилета по хутору Леоновка в Валуйском округе также нет пострадавших.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области, есть пострадавшие. Также Украина обстреляла и другие районы области. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что женщины, которые ехали в первом автомобиле, скончались от полученных травм. Во второй машине есть двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены городскую больницу №2. ВСУ также нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. В результате прилета по хутору Леоновка в Валуйском округе также нет пострадавших.