Гладков: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, есть погибшие. Видео

02 июня 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Шебекинский округ, рассказал Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области, есть пострадавшие. Также Украина обстреляла и другие районы области. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что женщины, которые ехали в первом автомобиле, скончались от полученных травм. Во второй машине есть двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены городскую больницу №2. ВСУ также нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. В результате прилета по хутору Леоновка в Валуйском округе также нет пострадавших.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области, есть пострадавшие. Также Украина обстреляла и другие районы области. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что женщины, которые ехали в первом автомобиле, скончались от полученных травм. Во второй машине есть двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены городскую больницу №2. ВСУ также нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. В результате прилета по хутору Леоновка в Валуйском округе также нет пострадавших.