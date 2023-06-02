Гладков: ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов Белгородской области, есть погибшие. Видео

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, артиллерия, ВСУ, stock
ВСУ обстреляли Шебекинский округ, рассказал Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области, есть пострадавшие. Также Украина обстреляла и другие районы области. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что женщины, которые ехали в первом автомобиле, скончались от полученных травм. Во второй машине есть двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены городскую больницу №2.

ВСУ также нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. В результате прилета по хутору Леоновка в Валуйском округе также нет пострадавших.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли Шебекинский округ в Белгородской области, есть пострадавшие. Также Украина обстреляла и другие районы области. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. «Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что женщины, которые ехали в первом автомобиле, скончались от полученных травм. Во второй машине есть двое пострадавших. Они в тяжелом состоянии. Пострадавшие доставлены городскую больницу №2. ВСУ также нанесли удар по селу Тишанка Волоконовского района. Никто не пострадал. В результате прилета по хутору Леоновка в Валуйском округе также нет пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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