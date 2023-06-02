Зеленский пообещал публично бороться со странами, которые помогают России обходить санкции

К лицам, помогающим России в обходе санкций, будет применено публичное давление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — сказал он во время совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции в Киеве, его слова приводит «РБК-Украина». Он отметил, что благодаря обходу санкций Россия увеличивает производство ракет.
На фоне проведения СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. В мае Польша ввела новые санкции. Под ограничения попали 365 граждан Белоруссии и 15 россиян, передает телеканал 360. Профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев заявил, что Москва сумела адаптироваться к новым условиям и создать экономический блок, привлекая в него развивающиеся страны.
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