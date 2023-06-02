Зеленский пообещал публично бороться со странами, которые помогают России обходить санкции

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир
Обход санкций помогает России увеличить производство ракет Фото:

К лицам, помогающим России в обходе санкций, будет применено публичное давление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — сказал он во время совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции в Киеве, его слова приводит «РБК-Украина». Он отметил, что благодаря обходу санкций Россия увеличивает производство ракет.

На фоне проведения СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. В мае Польша ввела новые санкции. Под ограничения попали 365 граждан Белоруссии и 15 россиян, передает телеканал 360. Профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев заявил, что Москва сумела адаптироваться к новым условиям и создать экономический блок, привлекая в него развивающиеся страны.

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К лицам, помогающим России в обходе санкций, будет применено публичное давление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я начну публично бороться с теми, кто дает возможность обходить эти санкции», — сказал он во время совместной с президентом Эстонии Аларом Карисом пресс-конференции в Киеве, его слова приводит «РБК-Украина». Он отметил, что благодаря обходу санкций Россия увеличивает производство ракет. На фоне проведения СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. В мае Польша ввела новые санкции. Под ограничения попали 365 граждан Белоруссии и 15 россиян, передает телеканал 360. Профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев заявил, что Москва сумела адаптироваться к новым условиям и создать экономический блок, привлекая в него развивающиеся страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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