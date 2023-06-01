01 июня 2023

Тюменский депздрав поднимет зарплаты сотрудников, которые не лечат людей

Тюменский департамент здравоохранения увеличит оклады своим немедицинским работникам
© Служба новостей «URA.RU»
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Оклады вырастут у сотрудников, которые не являются медперсоналом Фото:

Департамент здравоохранения Тюменской области готовится поднять оклады сотрудникам, которые относятся к ведомству, но не оказывают медицинских услуг населению — библиотекарям, кассирам, механикам и прочим. Информация содержится в проекте распоряжения ведомства.

«Проектом предлагается внести изменения в типовое положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, в части увеличения окладов немедицинских работников на 6,1%. Увеличение заработной платы указанных категорий запланировано с 01.10.2023 года», — следует из проекта распоряжения депздрава области.

Речь, в числе прочего, идет о повышении доходов педагогических работников и работников культуры, которые трудятся в системе здравоохранения. Это воспитатели, методисты, учителя, библиотекари и другие сотрудники, не оказывающие медпомощь населению.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нехватку врачей в малых населенных пунктах решают миллионными выплатами. Докторам, согласившимся работать в селах, предлагают зарплаты до 110 тысяч рублей и до двух миллионов единовременно.

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Департамент здравоохранения Тюменской области готовится поднять оклады сотрудникам, которые относятся к ведомству, но не оказывают медицинских услуг населению — библиотекарям, кассирам, механикам и прочим. Информация содержится в проекте распоряжения ведомства. «Проектом предлагается внести изменения в типовое положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения, в части увеличения окладов немедицинских работников на 6,1%. Увеличение заработной платы указанных категорий запланировано с 01.10.2023 года», — следует из проекта распоряжения депздрава области. Речь, в числе прочего, идет о повышении доходов педагогических работников и работников культуры, которые трудятся в системе здравоохранения. Это воспитатели, методисты, учителя, библиотекари и другие сотрудники, не оказывающие медпомощь населению. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области нехватку врачей в малых населенных пунктах решают миллионными выплатами. Докторам, согласившимся работать в селах, предлагают зарплаты до 110 тысяч рублей и до двух миллионов единовременно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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