В тюменских селах дефицит врачей решают миллионными выплатами

Чтобы заинтересовать специалистов им предлагают высокие зарплаты и миллионные выплаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врачам, согласившимся работать в селах Тюменской области, предлагают зарплаты до 110 тысяч рублей и выплаты в один или два миллиона рублей. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».

«В Областную больницу №20 (село Уват) требуется анестезиолог-реаниматолог. Заработная плата: 100-110 тысяч рублей. Единовременная компенсационная выплата в размере 2 000 000 рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России».

Компенсация доктору положена по федеральной программе «Земский доктор». Из-за того, что Уват приравнен к областям Крайнего Севера, врач получит максимальную сумму поддержки.

В другом селе — Казанское, медикам предлагают выплату в миллион рублей. Такие условия актуальны для анестезиолога (плюс зарплата в 90-100 тысяч рублей). Ему также обещают оплатить съем жилья в первый год проживания и перечислить 30 тысяч рублей «подъемных».

Терапевтам (их требуется трое) в том же населенном пункте обещают платить 75-90 тысяч в месяц, не считая миллиона по федеральной программе. Чуть меньшую зарплату предлагают педиатрам (75-85 тысяч рублей), при сохранении тех же мер социальной поддержки.