08 февраля 2023

В тюменских селах дефицит врачей решают миллионными выплатами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, прием у врача, медпункт, фельдшерско акушерский пункт, медицинский осмотр
Чтобы заинтересовать специалистов им предлагают высокие зарплаты и миллионные выплаты Фото:

Врачам, согласившимся работать в селах Тюменской области, предлагают зарплаты до 110 тысяч рублей и выплаты в один или два миллиона рублей. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России».

«В Областную больницу №20 (село Уват) требуется анестезиолог-реаниматолог. Заработная плата: 100-110 тысяч рублей. Единовременная компенсационная выплата в размере 2 000 000 рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России».

Компенсация доктору положена по федеральной программе «Земский доктор». Из-за того, что Уват приравнен к областям Крайнего Севера, врач получит максимальную сумму поддержки.

В другом селе — Казанское, медикам предлагают выплату в миллион рублей. Такие условия актуальны для анестезиолога (плюс зарплата в 90-100 тысяч рублей). Ему также обещают оплатить съем жилья в первый год проживания и перечислить 30 тысяч рублей «подъемных».

Терапевтам (их требуется трое) в том же населенном пункте обещают платить 75-90 тысяч в месяц, не считая миллиона по федеральной программе. Чуть меньшую зарплату предлагают педиатрам (75-85 тысяч рублей), при сохранении тех же мер социальной поддержки.

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Врачам, согласившимся работать в селах Тюменской области, предлагают зарплаты до 110 тысяч рублей и выплаты в один или два миллиона рублей. Информация представлена на федеральном портале «Работа в России». «В Областную больницу №20 (село Уват) требуется анестезиолог-реаниматолог. Заработная плата: 100-110 тысяч рублей. Единовременная компенсационная выплата в размере 2 000 000 рублей», — говорится в вакансии на сайте «Работа в России». Компенсация доктору положена по федеральной программе «Земский доктор». Из-за того, что Уват приравнен к областям Крайнего Севера, врач получит максимальную сумму поддержки. В другом селе — Казанское, медикам предлагают выплату в миллион рублей. Такие условия актуальны для анестезиолога (плюс зарплата в 90-100 тысяч рублей). Ему также обещают оплатить съем жилья в первый год проживания и перечислить 30 тысяч рублей «подъемных». Терапевтам (их требуется трое) в том же населенном пункте обещают платить 75-90 тысяч в месяц, не считая миллиона по федеральной программе. Чуть меньшую зарплату предлагают педиатрам (75-85 тысяч рублей), при сохранении тех же мер социальной поддержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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