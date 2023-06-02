Экс-солист группы «БиС» закатывает вечеринку в Екатеринбурге

Экс-солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечеринка в арт-пространстве Большой Урал. Екатеринбург, большой урал, вечеринка, bellert studio
Тусовка пройдет 9 июня Фото:

Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ресторане Le Bourg в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал торгового центра «Гринвич».

«В Le Bourg на следующей неделе будет крутая party. Приезжает Влад Соколовский, в рамках своего проекта VS20, DJ перфоманс с живым вокалом. Обещают, что все пройдет в стиле Tomorrowland», — рассказали в ТЦ.

От посетителей требуют соблюдение дресс-кода — одежда должна быть в фестивальном стиле. Мероприятие пройдет 9 июня.

Ранее в Екатеринбург приезжал певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х. Он выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ресторане Le Bourg в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал торгового центра «Гринвич». «В Le Bourg на следующей неделе будет крутая party. Приезжает Влад Соколовский, в рамках своего проекта VS20, DJ перфоманс с живым вокалом. Обещают, что все пройдет в стиле Tomorrowland», — рассказали в ТЦ. От посетителей требуют соблюдение дресс-кода — одежда должна быть в фестивальном стиле. Мероприятие пройдет 9 июня. Ранее в Екатеринбург приезжал певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х. Он выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...