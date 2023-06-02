Экс-солист группы «БиС» закатывает вечеринку в Екатеринбурге

Экс-солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

02 июня 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

Тусовка пройдет 9 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ресторане Le Bourg в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал торгового центра «Гринвич». «В Le Bourg на следующей неделе будет крутая party. Приезжает Влад Соколовский, в рамках своего проекта VS20, DJ перфоманс с живым вокалом. Обещают, что все пройдет в стиле Tomorrowland», — рассказали в ТЦ. От посетителей требуют соблюдение дресс-кода — одежда должна быть в фестивальном стиле. Мероприятие пройдет 9 июня. Ранее в Екатеринбург приезжал певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х. Он выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist.

Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ресторане Le Bourg в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал торгового центра «Гринвич». «В Le Bourg на следующей неделе будет крутая party. Приезжает Влад Соколовский, в рамках своего проекта VS20, DJ перфоманс с живым вокалом. Обещают, что все пройдет в стиле Tomorrowland», — рассказали в ТЦ. От посетителей требуют соблюдение дресс-кода — одежда должна быть в фестивальном стиле. Мероприятие пройдет 9 июня. Ранее в Екатеринбург приезжал певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х. Он выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist.