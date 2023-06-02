Экс-солист группы «БиС» закатывает вечеринку в Екатеринбурге

Бывший солист группы «БиС» Влад Соколовский проведет вечеринку в ресторане Le Bourg в Екатеринбурге. Об этом сообщает telegram-канал торгового центра «Гринвич».
«В Le Bourg на следующей неделе будет крутая party. Приезжает Влад Соколовский, в рамках своего проекта VS20, DJ перфоманс с живым вокалом. Обещают, что все пройдет в стиле Tomorrowland», — рассказали в ТЦ.
От посетителей требуют соблюдение дресс-кода — одежда должна быть в фестивальном стиле. Мероприятие пройдет 9 июня.
Ранее в Екатеринбург приезжал певец Шура (Александр Медведев), который эпатировал своими нарядами зрителей в 1990-х. Он выступил на восьмилетии екатеринбургского ресторана-бара The Optimist.
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