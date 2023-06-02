ВСУ обстреляли Курскую область 02 июня 2023 в 19:15 Размер текста - 17 + В селе Троицкое зафиксировали пять прилетов Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 4 домовладения и 1 автомобиль», — написал Старовойт в Telegram. Украина усилила обстрелы приграничных российских регионов. Ранее Старовойт рассказывал, что в ночь с 1 на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков докладывал о рекордном обстреле Шебекино. Так, за 1 июня в город прилетело более 850 снарядов ВСУ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 4 домовладения и 1 автомобиль», — написал Старовойт в Telegram. Украина усилила обстрелы приграничных российских регионов. Ранее Старовойт рассказывал, что в ночь с 1 на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков докладывал о рекордном обстреле Шебекино. Так, за 1 июня в город прилетело более 850 снарядов ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям