ВСУ обстреляли Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 4 домовладения и 1 автомобиль», — написал Старовойт в
Украина усилила обстрелы приграничных российских регионов. Ранее Старовойт рассказывал, что в ночь с 1 на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков докладывал о рекордном обстреле Шебекино. Так, за 1 июня в город прилетело более 850 снарядов ВСУ.
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