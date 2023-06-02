ВСУ обстреляли Курскую область

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Обстрел Донецкого НИИ и Ворошиловского района. Донецк, донецк, последствия, днр, разрушения, обстрел, сво
В селе Троицкое зафиксировали пять прилетов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 4 домовладения и 1 автомобиль», — написал Старовойт в Telegram.

Украина усилила обстрелы приграничных российских регионов. Ранее Старовойт рассказывал, что в ночь с 1 на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков докладывал о рекордном обстреле Шебекино. Так, за 1 июня в город прилетело более 850 снарядов ВСУ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Троицкое в Курской области. Зафиксировано пять прилетов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Насчитали 5 прилетов. К счастью, никто из жителей не пострадал. Повреждения получили 4 домовладения и 1 автомобиль», — написал Старовойт в Telegram. Украина усилила обстрелы приграничных российских регионов. Ранее Старовойт рассказывал, что в ночь с 1 на 2 июня рядом с Курском системой ПВО было сбито несколько БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков докладывал о рекордном обстреле Шебекино. Так, за 1 июня в город прилетело более 850 снарядов ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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