К 300-летию Екатеринбурга установят бронзовый макет завода за 7 млн рублей

Макет установят возле входа в Музей ИЗО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который создаст бронзовый макет крепости-завода к 300-летию города. На него планируют потратить 7 млн рублей, местом его локации станет площадка перед Екатеринбургским музеем изобразительных искусств (ЕМИИ). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Выполнить макет завода-крепости в соответствии с дизайн-проектом и конструкторской документацией на основе 3D-модели с соблюдением технологических процессов при отливке изделия из бронзы», — указано в документах. Стартовая цена проекта — 7 млн рублей.

В техническом задании указано, что сначала подрядчик должен выявить и особенности территории крепостной стены, возведенной в период основания Екатеринбурга, исследовать хронологию событий зарождения города и особенности ансамбля крепости-завода. Финалом станет отчет о проделанной работе перед городской мэрией. Если проект будет утвержден, то его изготовят и установят возле Екатеринбургского музея изобразительных искусств к 11 августа.

Ранее стало известно, что к книжному фестивалю «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа, появится скульптура в виде стопки книг. Также на набережной города появится арт-объект в виде сердца в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9.