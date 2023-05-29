К книжному фестивалю «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа, появится скульптура в виде стопки книг. Об этом URA.RU рассказала команда «Ночи музыки», которая занимается организацией фестиваля.
«Арт-объект планируют поставить в августе, точные даты пока неизвестны», — поделились представители «Красной строки». Скульптуру установят на набережной Екатеринбурга, она будет представлять собой пятиметровую стопку книг.
Ранее стало известно, что на набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9.
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