29 мая 2023

На набережной Екатеринбурга возведут многометровую скульптуру. Фото

В Екатеринбурге к фестивалю «Красная строка» установят пятиметровую скульптуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Монумент «Похищение Европы». село Новоалексеевское, скульптор, мастерская скульптора
Новый арт-объект поставят в конце лета (архивное фото) Фото:

К книжному фестивалю «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа, появится скульптура в виде стопки книг. Об этом URA.RU рассказала команда «Ночи музыки», которая занимается организацией фестиваля.

«Арт-объект планируют поставить в августе, точные даты пока неизвестны», — поделились представители «Красной строки». Скульптуру установят на набережной Екатеринбурга, она будет представлять собой пятиметровую стопку книг.

Ранее стало известно, что на набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9.

Так будет выглядеть новый арт-объект
Так будет выглядеть новый арт-объект
Фото:

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К книжному фестивалю «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 25 по 27 августа, появится скульптура в виде стопки книг. Об этом URA.RU рассказала команда «Ночи музыки», которая занимается организацией фестиваля. «Арт-объект планируют поставить в августе, точные даты пока неизвестны», — поделились представители «Красной строки». Скульптуру установят на набережной Екатеринбурга, она будет представлять собой пятиметровую стопку книг. Ранее стало известно, что на набережной города появится арт-объект к 300-летию Екатеринбурга в виде сердце в цветах армянского флага. Он придет на замену многолетней фишке города — большой книге возле гимназии №9.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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