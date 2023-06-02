02 июня 2023

В Госдуме уличили влияние США на Пашиняна в его словах о союзе Армении и России

Депутат Госдумы Новиков: США работают над созданием прозападных политиков в Армении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата, пашинян никол
Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине Фото:

Заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван не является Москве союзником в конфликте на Украине связано с тем, что США формируют круг прозападных политиков в этой стране. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Надо помнить о том, что в Ереване существует одно из самых больших американских посольств. США очень много делало для того, чтобы сформировать круг политиков в Армении, которые бы имели четкую прозападную ориентацию. Тем не менее также как в случае с Грузией, с которой сейчас происходит улучшение отношений и это поддерживает абсолютное большинство грузинского народа, вопреки позиции президента Грузии, армянский народ также заинтересован в максимально дружеских отношениях с РФ. Это предопределено общей историей», — сказал Дмитрий Новиков.

Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. При этом, отметил политик, на Западе отмечают, что Ереван является союзником России, однако Москва не видит их союзниками в конфликте на Украине. Таким образом, подчеркнул Пашинян, Армения оказалась в ситуации, что не является чьим-то союзником.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван не является Москве союзником в конфликте на Украине связано с тем, что США формируют круг прозападных политиков в этой стране. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Надо помнить о том, что в Ереване существует одно из самых больших американских посольств. США очень много делало для того, чтобы сформировать круг политиков в Армении, которые бы имели четкую прозападную ориентацию. Тем не менее также как в случае с Грузией, с которой сейчас происходит улучшение отношений и это поддерживает абсолютное большинство грузинского народа, вопреки позиции президента Грузии, армянский народ также заинтересован в максимально дружеских отношениях с РФ. Это предопределено общей историей», — сказал Дмитрий Новиков. Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. При этом, отметил политик, на Западе отмечают, что Ереван является союзником России, однако Москва не видит их союзниками в конфликте на Украине. Таким образом, подчеркнул Пашинян, Армения оказалась в ситуации, что не является чьим-то союзником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...