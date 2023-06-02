В Госдуме уличили влияние США на Пашиняна в его словах о союзе Армении и России

Депутат Госдумы Новиков: США работают над созданием прозападных политиков в Армении

03 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван не является Москве союзником в конфликте на Украине связано с тем, что США формируют круг прозападных политиков в этой стране. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Надо помнить о том, что в Ереване существует одно из самых больших американских посольств. США очень много делало для того, чтобы сформировать круг политиков в Армении, которые бы имели четкую прозападную ориентацию. Тем не менее также как в случае с Грузией, с которой сейчас происходит улучшение отношений и это поддерживает абсолютное большинство грузинского народа, вопреки позиции президента Грузии, армянский народ также заинтересован в максимально дружеских отношениях с РФ. Это предопределено общей историей», — сказал Дмитрий Новиков. Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. При этом, отметил политик, на Западе отмечают, что Ереван является союзником России, однако Москва не видит их союзниками в конфликте на Украине. Таким образом, подчеркнул Пашинян, Армения оказалась в ситуации, что не является чьим-то союзником.

Заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Ереван не является Москве союзником в конфликте на Украине связано с тем, что США формируют круг прозападных политиков в этой стране. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Надо помнить о том, что в Ереване существует одно из самых больших американских посольств. США очень много делало для того, чтобы сформировать круг политиков в Армении, которые бы имели четкую прозападную ориентацию. Тем не менее также как в случае с Грузией, с которой сейчас происходит улучшение отношений и это поддерживает абсолютное большинство грузинского народа, вопреки позиции президента Грузии, армянский народ также заинтересован в максимально дружеских отношениях с РФ. Это предопределено общей историей», — сказал Дмитрий Новиков. Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине. При этом, отметил политик, на Западе отмечают, что Ереван является союзником России, однако Москва не видит их союзниками в конфликте на Украине. Таким образом, подчеркнул Пашинян, Армения оказалась в ситуации, что не является чьим-то союзником.