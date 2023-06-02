FT: директор ЦРУ Бернс в мае тайно посетил Китай

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Белый дом обеспокоен ухудшением отношений с Пекином Фото:

В мае глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай. Об этом сообщают в британской прессе.

«Бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами», — пишет издание Financial Times. Там отмечают, что поездка одного из самых доверенных лиц США говорит о том, что Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном.

В статье также отметили, что Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. При этом, один американский чиновник заявил, что во время поездки Бернс встречался с представителями китайской разведки.

Ранее Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщили в американской газете. По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей».

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В мае глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс совершил тайный визит в Китай. Об этом сообщают в британской прессе. «Бывший высокопоставленный дипломат, которому часто доверяют деликатные зарубежные миссии, ездил в Китай для переговоров с официальными лицами», — пишет издание Financial Times. Там отмечают, что поездка одного из самых доверенных лиц США говорит о том, что Белый дом обеспокоен ухудшением отношений между Пекином и Вашингтоном. В статье также отметили, что Белый дом и ЦРУ отказались от комментариев. При этом, один американский чиновник заявил, что во время поездки Бернс встречался с представителями китайской разведки. Ранее Пекин официально проинформировал Вашингтон об отказе от встречи министров обороны в Сингапуре. Об этом сообщили в американской газете. По данным Bloomberg, Пентагон давно добивается встречи главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Ли Шанфу, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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