Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО

02 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Украина надеется получить гарантии безопасности, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока не закончится спецоперация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет спецоперация. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что Киев надеется получить гарантии безопасности. По его словам, пока Украина не получит главную гарантию безопасности — членство в НАТО, страна хочет поддержку в виде санкций, оружия и финансовых гарантиях. Зеленский добавил, что это должно быть прописано в документах и подкреплено действиями. Несмотря на надежды Киева, НАТО разочарует его своим решением. Об этом заявила обозреватель Мария Р. Саукильо, ее слова передает телеканал 360. По словам журналистки, если НАТО примет Украину, то может напороться на серьезный конфликт с Россией, а это именно то, чего блок не хочет допускать.

Украина не станет членом НАТО до тех пор, пока не закончится спецоперация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет спецоперация. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что Киев надеется получить гарантии безопасности. По его словам, пока Украина не получит главную гарантию безопасности — членство в НАТО, страна хочет поддержку в виде санкций, оружия и финансовых гарантиях. Зеленский добавил, что это должно быть прописано в документах и подкреплено действиями. Несмотря на надежды Киева, НАТО разочарует его своим решением. Об этом заявила обозреватель Мария Р. Саукильо, ее слова передает телеканал 360. По словам журналистки, если НАТО примет Украину, то может напороться на серьезный конфликт с Россией, а это именно то, чего блок не хочет допускать.