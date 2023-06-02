Пригожин заявил о полном выводе войск ЧВК «Вагнер» из Бахмута

По состоянию на 2 июня 99% подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.
«В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК „Вагнер“ покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.
Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города. 1 июня основная часть покинула Бахмут. Вывод остальных войск был назначен на 5 июня.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!