Пригожин заявил о полном выводе войск ЧВК «Вагнер» из Бахмута

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99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По состоянию на 2 июня 99% подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.

«В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК „Вагнер“ покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города. 1 июня основная часть покинула Бахмут. Вывод остальных войск был назначен на 5 июня.

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По состоянию на 2 июня 99% подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. «В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК „Вагнер“ покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города. 1 июня основная часть покинула Бахмут. Вывод остальных войск был назначен на 5 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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