Пригожин заявил о полном выводе войск ЧВК «Вагнер» из Бахмута 02 июня 2023 в 21:38 Размер текста - 17 + 99% подразделений ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По состоянию на 2 июня 99% подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. «В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК „Вагнер“ покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города. 1 июня основная часть покинула Бахмут. Вывод остальных войск был назначен на 5 июня. По состоянию на 2 июня 99% подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» покинули Бахмут (Артемовск). Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. «В настоящий момент на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК „Вагнер“ покинули Бахмут. Все позиции переданы в надлежащем порядке Министерству обороны. Никаких вопросов, замечаний нет», — приводит слова Пригожина его пресс-служба. Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города. 1 июня основная часть покинула Бахмут. Вывод остальных войск был назначен на 5 июня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям