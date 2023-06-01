ЧВК «Вагнер» начала покидать Бахмут

01 июня 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Основные подразделения «Вагнера» покинули город, сообщил Евгений Пригожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основная часть подразделений ЧВК «Вагнер» вышла из Бахмута (Артемовска). Вывод остальной части войск назначен на 5 июня. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Сегодня выходит основная часть [подразделений из Бахмута], а остальная до пятого июня», — передает слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале . Он уточнил, что войска будут отдыхать и «доготавливаться в тыловой зоне». Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города.

Основная часть подразделений ЧВК «Вагнер» вышла из Бахмута (Артемовска). Вывод остальной части войск назначен на 5 июня. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Сегодня выходит основная часть [подразделений из Бахмута], а остальная до пятого июня», — передает слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он уточнил, что войска будут отдыхать и «доготавливаться в тыловой зоне». Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города.