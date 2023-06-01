ЧВК «Вагнер» начала покидать Бахмут

Основные подразделения «Вагнера» покинули город, сообщил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Основная часть подразделений ЧВК «Вагнер» вышла из Бахмута (Артемовска). Вывод остальной части войск назначен на 5 июня. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«Сегодня выходит основная часть [подразделений из Бахмута], а остальная до пятого июня», — передает слова Пригожина его пресс-служба в
Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города.
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