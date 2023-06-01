ЧВК «Вагнер» начала покидать Бахмут

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, сво, наемники
Основные подразделения «Вагнера» покинули город, сообщил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основная часть подразделений ЧВК «Вагнер» вышла из Бахмута (Артемовска). Вывод остальной части войск назначен на 5 июня. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Сегодня выходит основная часть [подразделений из Бахмута], а остальная до пятого июня», — передает слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он уточнил, что войска будут отдыхать и «доготавливаться в тыловой зоне».

Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города.

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Основная часть подразделений ЧВК «Вагнер» вышла из Бахмута (Артемовска). Вывод остальной части войск назначен на 5 июня. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Сегодня выходит основная часть [подразделений из Бахмута], а остальная до пятого июня», — передает слова Пригожина его пресс-служба в telegram-канале. Он уточнил, что войска будут отдыхать и «доготавливаться в тыловой зоне». Бахмут был взят 20 мая силами ЧВК «Вагнер». Пригожин сообщал, что подразделения начали плавный выход из города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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