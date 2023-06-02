02 июня 2023
01 июня 2023

В ХМАО отменили рейс самолета, который следовал до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, пилоты, авиация, ютэйр, трап самолета, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Отменили рейс авиакомпании Utair Фото:

В Когалыме (ХМАО) отменили рейс авиакомпании Utair, следовавшего до Москвы. Информация о перелетах находится на сайте авиаперевозчика.

«Рейс UT 446. Когалым — Москва. Время вылета самолета в 08:40. Время посадки судна в 10:30. Рейс отменен», — написано на онлайн-табло аэровокзала.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.

Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair. Самолет следовал из Тюмени в Сургут. Вылет отменила сама компания-перевозчик.

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В Когалыме (ХМАО) отменили рейс авиакомпании Utair, следовавшего до Москвы. Информация о перелетах находится на сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 446. Когалым — Москва. Время вылета самолета в 08:40. Время посадки судна в 10:30. Рейс отменен», — написано на онлайн-табло аэровокзала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair. Самолет следовал из Тюмени в Сургут. Вылет отменила сама компания-перевозчик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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