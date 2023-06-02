В ХМАО отменили рейс самолета, который следовал до Москвы

03 июня 2023 в 01:36 Размер текста - 17 +

Отменили рейс авиакомпании Utair Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Когалыме (ХМАО) отменили рейс авиакомпании Utair, следовавшего до Москвы. Информация о перелетах находится на сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 446. Когалым — Москва. Время вылета самолета в 08:40. Время посадки судна в 10:30. Рейс отменен», — написано на онлайн-табло аэровокзала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair. Самолет следовал из Тюмени в Сургут. Вылет отменила сама компания-перевозчик.

В Когалыме (ХМАО) отменили рейс авиакомпании Utair, следовавшего до Москвы. Информация о перелетах находится на сайте авиаперевозчика. «Рейс UT 446. Когалым — Москва. Время вылета самолета в 08:40. Время посадки судна в 10:30. Рейс отменен», — написано на онлайн-табло аэровокзала. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair. Самолет следовал из Тюмени в Сургут. Вылет отменила сама компания-перевозчик.