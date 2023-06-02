В ХМАО отменили рейс самолета, который следовал до Москвы

Отменили рейс авиакомпании Utair
В Когалыме (ХМАО) отменили рейс авиакомпании Utair, следовавшего до Москвы. Информация о перелетах находится на сайте авиаперевозчика.
«Рейс UT 446. Когалым — Москва. Время вылета самолета в 08:40. Время посадки судна в 10:30. Рейс отменен», — написано на онлайн-табло аэровокзала.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.
Ранее в тюменском аэропорту Рощино отменили рейс авиакомпании Utair. Самолет следовал из Тюмени в Сургут. Вылет отменила сама компания-перевозчик.
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