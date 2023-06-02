02 июня 2023

Правительство Венгрии опубликовало ролик с картой Украины без Крыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Крыма. Крым, море, крым, отпуск, отдых, юг, туризм
Правительство Венгрии показало видео с Крымом в составе РФ Фото:

Правительство Венгрии опубликовало на своем Youtube-канале видеоролик с картой Украины на которой Крым изображен как часть России. Видеозапись опубликована на официальном сайте венгерского правительства.

На кадрах красным цветом изображена карта Украины, территории всех соседних стран, включая РФ, окрашены в серо-зеленый цвет. При этом Крым обозначен как территория РФ. Видеозапись опубликована на сайте правительства Венгрии в Youtube-канале.

В марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о попытках ВСУ захватить Крым в рамках СВО. В Кремле сообщили, что полуостров надежно защищен, напоминает «Национальная служба новостей».

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Правительство Венгрии опубликовало на своем Youtube-канале видеоролик с картой Украины на которой Крым изображен как часть России. Видеозапись опубликована на официальном сайте венгерского правительства. На кадрах красным цветом изображена карта Украины, территории всех соседних стран, включая РФ, окрашены в серо-зеленый цвет. При этом Крым обозначен как территория РФ. Видеозапись опубликована на сайте правительства Венгрии в Youtube-канале. В марте 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о попытках ВСУ захватить Крым в рамках СВО. В Кремле сообщили, что полуостров надежно защищен, напоминает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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