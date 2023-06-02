02 июня 2023

В свердловском городе построят новый стадион. Видео

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: началось строительство стадиона у школы №10
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, школьный стадион
Стадион будет предназначен для занятий различными видами спорта Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство стадиона возле школы № 10. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«Началось строительство стадиона у школы №10. Это будет полноценный комплекс для занятий различными видами спорта», — рассказал глава Нижнего Тагила на своей странице «Вконтакте».

Пинаев подчеркнул, что в ежегодно в городе строятся современные спортивные объекты для взрослых и детей. «Новые стадионы у Центра образования 1, школ 9 и 35, 13, 85, 56, 72, 24, спортивные площадки и скейт-парки на наших реконструированных общественных территориях, обновленный спортзал в ДК «Юбилейный», — добавил мэр.

Ранее URA.RU сообщало о завершении масштабной реконструкции стадиона «Калининец» в Екатеринбурге. Открытие объекта приурочено к 300-летию столицы Урала.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство стадиона возле школы № 10. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Началось строительство стадиона у школы №10. Это будет полноценный комплекс для занятий различными видами спорта», — рассказал глава Нижнего Тагила на своей странице «Вконтакте». Пинаев подчеркнул, что в ежегодно в городе строятся современные спортивные объекты для взрослых и детей. «Новые стадионы у Центра образования 1, школ 9 и 35, 13, 85, 56, 72, 24, спортивные площадки и скейт-парки на наших реконструированных общественных территориях, обновленный спортзал в ДК «Юбилейный», — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало о завершении масштабной реконструкции стадиона «Калининец» в Екатеринбурге. Открытие объекта приурочено к 300-летию столицы Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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