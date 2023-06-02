В свердловском городе построят новый стадион. Видео

Мэр Нижнего Тагила Пинаев: началось строительство стадиона у школы №10

03 июня 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Стадион будет предназначен для занятий различными видами спорта Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство стадиона возле школы № 10. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Началось строительство стадиона у школы №10. Это будет полноценный комплекс для занятий различными видами спорта», — рассказал глава Нижнего Тагила на своей странице «Вконтакте». Пинаев подчеркнул, что в ежегодно в городе строятся современные спортивные объекты для взрослых и детей. «Новые стадионы у Центра образования 1, школ 9 и 35, 13, 85, 56, 72, 24, спортивные площадки и скейт-парки на наших реконструированных общественных территориях, обновленный спортзал в ДК «Юбилейный», — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало о завершении масштабной реконструкции стадиона «Калининец» в Екатеринбурге. Открытие объекта приурочено к 300-летию столицы Урала.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началось строительство стадиона возле школы № 10. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев. «Началось строительство стадиона у школы №10. Это будет полноценный комплекс для занятий различными видами спорта», — рассказал глава Нижнего Тагила на своей странице «Вконтакте». Пинаев подчеркнул, что в ежегодно в городе строятся современные спортивные объекты для взрослых и детей. «Новые стадионы у Центра образования 1, школ 9 и 35, 13, 85, 56, 72, 24, спортивные площадки и скейт-парки на наших реконструированных общественных территориях, обновленный спортзал в ДК «Юбилейный», — добавил мэр. Ранее URA.RU сообщало о завершении масштабной реконструкции стадиона «Калининец» в Екатеринбурге. Открытие объекта приурочено к 300-летию столицы Урала.