31 мая 2023

Куйвашев открыл уникальный объект к 300-летию Екатеринбурга

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Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург
Обновленный «Калининец» вмещает около 5 тысяч зрителей одновременно Фото:
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В Екатеринбурге после масштабной реконструкции официально открылся стадион «Калицинец». В церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

«Я искренне радуюсь вместе с вами открытию грандиозного сооружения, которого нет у нас больше во всей стране. Желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитанники — олимпийские чемпионы», — сказал глава региона.

В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Как писало URA.RU, возведение всего этого велось в экстремальном режиме. Поначалу чиновники (еще до Орлова) не могли получить заключение госэкспертизы, а затем — когда все же вышли на площадку — преодолевали другие бюрократические препятствия и антироссийские санкции.

Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург
Алексею Орлову и Евгению Куйвашеву дали пройтись по обновленному открытому стадиону — трибуны арены готовы вместить одновременно 5 тысяч человек
Фото:
Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург
Внутри спортивного комплекса размещен 50-метровый бассейн,…
Фото:
Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург
…футбольная площадка…
Фото:
Открытие стадиона Калининец. Екатеринбург
…и даже хоккейный корт
Фото:

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В Екатеринбурге после масштабной реконструкции официально открылся стадион «Калицинец». В церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Я искренне радуюсь вместе с вами открытию грандиозного сооружения, которого нет у нас больше во всей стране. Желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитанники — олимпийские чемпионы», — сказал глава региона. В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Как писало URA.RU, возведение всего этого велось в экстремальном режиме. Поначалу чиновники (еще до Орлова) не могли получить заключение госэкспертизы, а затем — когда все же вышли на площадку — преодолевали другие бюрократические препятствия и антироссийские санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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