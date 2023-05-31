Куйвашев открыл уникальный объект к 300-летию Екатеринбурга

01 июня 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Обновленный «Калининец» вмещает около 5 тысяч зрителей одновременно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге В Екатеринбурге после масштабной реконструкции официально открылся стадион «Калицинец». В церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Я искренне радуюсь вместе с вами открытию грандиозного сооружения, которого нет у нас больше во всей стране. Желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитанники — олимпийские чемпионы», — сказал глава региона. В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Как писало URA.RU, возведение всего этого велось в экстремальном режиме. Поначалу чиновники (еще до Орлова) не могли получить заключение госэкспертизы, а затем — когда все же вышли на площадку — преодолевали другие бюрократические препятствия и антироссийские санкции. Алексею Орлову и Евгению Куйвашеву дали пройтись по обновленному открытому стадиону — трибуны арены готовы вместить одновременно 5 тысяч человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Внутри спортивного комплекса размещен 50-метровый бассейн,… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …футбольная площадка… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU …и даже хоккейный корт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге после масштабной реконструкции официально открылся стадион «Калицинец». В церемонии участвовали губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. «Я искренне радуюсь вместе с вами открытию грандиозного сооружения, которого нет у нас больше во всей стране. Желаю, чтобы на этом стадионе обязательно были воспитанники — олимпийские чемпионы», — сказал глава региона. В огромный спортивный комплекс входят бассейн, хоккейный корт, площадки для бокса и футбола, легкоатлетический стадион. Как писало URA.RU, возведение всего этого велось в экстремальном режиме. Поначалу чиновники (еще до Орлова) не могли получить заключение госэкспертизы, а затем — когда все же вышли на площадку — преодолевали другие бюрократические препятствия и антироссийские санкции.