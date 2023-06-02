Синоптик предсказал свердловчанам грозы и минимум осадков на выходные

Жителям Свердловской области не стоит рассчитывать на долгожданные дожди в ближайшие два дня. Высокая температура будет сопровождаться периодическими грозами и минимально-возможными осадками. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Грозовая активность сохранится и на теплом фронте, том самом, который прошел через Екатеринбург в пятницу вечером. К середине дня 3 июня теплый фронт расположится над севером и северо-востоком области. Осадки на холодном фронте ожидаются преимущественно небольшими до двух миллиметров, при грозах — умеренными», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Синоптик прогнозирует высокие температуры 3 и 4 июня по всей Свердловской области. Днем столбик термометра будет варьироваться до +36 на юго-востоке, +27 на западе и +24 на севере и северо-западе области. «В Екатеринбурге в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, вероятные грозы (35%), небольшой дождь, при грозе — ливневые осадки. Температура воздуха прогреется до +28, +32 градусов.
Ранее URA.RU сообщало о рекордных температурах в Свердловской области с 1957 года. Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм.
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