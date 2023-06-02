Синоптик предсказал свердловчанам грозы и минимум осадков на выходные

03 июня 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Свердловскую область ждут грозы и жаркая погода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Свердловской области не стоит рассчитывать на долгожданные дожди в ближайшие два дня. Высокая температура будет сопровождаться периодическими грозами и минимально-возможными осадками. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Грозовая активность сохранится и на теплом фронте, том самом, который прошел через Екатеринбург в пятницу вечером. К середине дня 3 июня теплый фронт расположится над севером и северо-востоком области. Осадки на холодном фронте ожидаются преимущественно небольшими до двух миллиметров, при грозах — умеренными», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик прогнозирует высокие температуры 3 и 4 июня по всей Свердловской области. Днем столбик термометра будет варьироваться до +36 на юго-востоке, +27 на западе и +24 на севере и северо-западе области. «В Екатеринбурге в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, вероятные грозы (35%), небольшой дождь, при грозе — ливневые осадки. Температура воздуха прогреется до +28, +32 градусов. Ранее URA.RU сообщало о рекордных температурах в Свердловской области с 1957 года. Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм.

Жителям Свердловской области не стоит рассчитывать на долгожданные дожди в ближайшие два дня. Высокая температура будет сопровождаться периодическими грозами и минимально-возможными осадками. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Грозовая активность сохранится и на теплом фронте, том самом, который прошел через Екатеринбург в пятницу вечером. К середине дня 3 июня теплый фронт расположится над севером и северо-востоком области. Осадки на холодном фронте ожидаются преимущественно небольшими до двух миллиметров, при грозах — умеренными», — сообщил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик прогнозирует высокие температуры 3 и 4 июня по всей Свердловской области. Днем столбик термометра будет варьироваться до +36 на юго-востоке, +27 на западе и +24 на севере и северо-западе области. «В Екатеринбурге в субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, вероятные грозы (35%), небольшой дождь, при грозе — ливневые осадки. Температура воздуха прогреется до +28, +32 градусов. Ранее URA.RU сообщало о рекордных температурах в Свердловской области с 1957 года. Май 2023 в Екатеринбурге стал самым сухим за всю историю наблюдений. За месяц на городской метеостанции выпало 0.5 мм осадков при климатической норме 47 мм.