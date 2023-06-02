02 июня 2023

В Тюменской области водители без прав попали в ДТП. Фото

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Пострадавшего в аварии школьника госпитализировали в больницу Тобольска Фото:

В селе Демьянском (Уватский район) 2 июня вечером столкнулись двое водителей без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

«В селе Демьянском столкнулись автомобиль и скутер. Автомобилем управлял 28-летний водитель не имеющий права управления транспортом, он был пьян. За рулем скутера оказался подросток, у которого не было водительского удостоверения», — пишут в ведомстве.

В ГИБДД уточняют, что школьника госпитализировали в больницу Тобольска. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних МВД России.

URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В селе Демьянском (Уватский район) 2 июня вечером столкнулись двое водителей без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. «В селе Демьянском столкнулись автомобиль и скутер. Автомобилем управлял 28-летний водитель не имеющий права управления транспортом, он был пьян. За рулем скутера оказался подросток, у которого не было водительского удостоверения», — пишут в ведомстве. В ГИБДД уточняют, что школьника госпитализировали в больницу Тобольска. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних МВД России. URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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