В селе Демьянском (Уватский район) 2 июня вечером столкнулись двое водителей без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.
«В селе Демьянском столкнулись автомобиль и скутер. Автомобилем управлял 28-летний водитель не имеющий права управления транспортом, он был пьян. За рулем скутера оказался подросток, у которого не было водительского удостоверения», — пишут в ведомстве.
В ГИБДД уточняют, что школьника госпитализировали в больницу Тобольска. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Информация будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних МВД России.
URA.RU направило запрос в пресс-службу департамента здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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