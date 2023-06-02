02 июня 2023

Глава Пентагона испугался «разрушительного конфликта» с Китаем из-за Тайваня

Глава Пентагона Остин: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, Ллойд Остин, stock
Конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным, заявил Остин Фото:

Конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Это угрожает безопасности коммерческих морских путей.

«Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным», — заявил Остин, выступая на форуме по безопасности в Сингапуре. Трансляция ведется на официальном сайте Пентагона. По его словам, такое развитие событий угрожает безопасности коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок.

Глава Пентагона отметил, что Вашингтон готов поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, равно как и растущее число других стран мира. Он подчеркнул, что США будут придерживаться позиции против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной. «США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем», — заявил он.

Остин отметил, что США не хотят начинать холодную войну с Китаем. Конкуренция между странами «никогда не должна перерасти в конфликт», резюмировал он.

Ранее он заявил на форуме по безопасности в Сингапуре, что Китай совершает «опасные маневры» в отношении американских самолетов. Вашингтон в курсе «агрессивного» полета со стороны КНР. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга подчеркивал, что подобные действия со стороны Китая продолжаются в течение последних нескольких месяцев.

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Конфликт в Тайваньском регионе будет катастрофой. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Это угрожает безопасности коммерческих морских путей. «Не питайте заблуждений: конфликт в Тайваньском проливе будет разрушительным», — заявил Остин, выступая на форуме по безопасности в Сингапуре. Трансляция ведется на официальном сайте Пентагона. По его словам, такое развитие событий угрожает безопасности коммерческих морских путей и глобальных цепочек поставок. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон готов поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, равно как и растущее число других стран мира. Он подчеркнул, что США будут придерживаться позиции против односторонних изменения статус-кво какой-либо стороной. «США по-прежнему глубоко привержены сохранению статус-кво в соответствии с нашей давней политикой одного Китая и выполнением наших хорошо зарекомендовавших себя обязательств в рамках Закона об отношениях с Тайванем», — заявил он. Остин отметил, что США не хотят начинать холодную войну с Китаем. Конкуренция между странами «никогда не должна перерасти в конфликт», резюмировал он. Ранее он заявил на форуме по безопасности в Сингапуре, что Китай совершает «опасные маневры» в отношении американских самолетов. Вашингтон в курсе «агрессивного» полета со стороны КНР. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга подчеркивал, что подобные действия со стороны Китая продолжаются в течение последних нескольких месяцев.
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