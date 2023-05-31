Блинкен обвинил Китай в опасных для США военных действиях

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Китай несколько раз предпринимал опасные действия против США, заявил Энтони Блинкен Фото:

Китай в последнее время предпринимал несколько опасных военных действий в отношении США. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

«Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету», — заявил Энтони Блинкен. Трансляция брифинга велась на youtube-канале британского интернет-издания The Independent. Он отметил, что подобные действия уже происходили в течение последних нескольких месяцев.

Ранее китайский истребитель перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Южно-Китайским морем. Это случилось 26 мая. Из-за близкого подлета китайского самолета RC-135 попал в вихревые потоки, что спровоцировало риск столкновения, передает телеканал 360.

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Китай в последнее время предпринимал несколько опасных военных действий в отношении США. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга. «Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету», — заявил Энтони Блинкен. Трансляция брифинга велась на youtube-канале британского интернет-издания The Independent. Он отметил, что подобные действия уже происходили в течение последних нескольких месяцев. Ранее китайский истребитель перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Южно-Китайским морем. Это случилось 26 мая. Из-за близкого подлета китайского самолета RC-135 попал в вихревые потоки, что спровоцировало риск столкновения, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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