Блинкен обвинил Китай в опасных для США военных действиях 31 мая 2023 в 20:14 Размер текста - 17 + Китай несколько раз предпринимал опасные действия против США, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины Китай в последнее время предпринимал несколько опасных военных действий в отношении США. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга. «Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету», — заявил Энтони Блинкен. Трансляция брифинга велась на youtube-канале британского интернет-издания The Independent . Он отметил, что подобные действия уже происходили в течение последних нескольких месяцев. Ранее китайский истребитель перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Южно-Китайским морем. Это случилось 26 мая. Из-за близкого подлета китайского самолета RC-135 попал в вихревые потоки, что спровоцировало риск столкновения, передает телеканал 360. Китай в последнее время предпринимал несколько опасных военных действий в отношении США. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга. «Наши самолеты пролетали в международном воздушном пространстве и выполняли регулярные операции. Китайский пилот предпринял опасные действия, приблизившись очень-очень близко к нашему самолету», — заявил Энтони Блинкен. Трансляция брифинга велась на youtube-канале британского интернет-издания The Independent. Он отметил, что подобные действия уже происходили в течение последних нескольких месяцев. Ранее китайский истребитель перехватил американский разведывательный самолет RC-135 над Южно-Китайским морем. Это случилось 26 мая. Из-за близкого подлета китайского самолета RC-135 попал в вихревые потоки, что спровоцировало риск столкновения, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям