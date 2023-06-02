Шеф Пентагона Остин пожаловался на «опасные маневры» Китая в небе

03 июня 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Ллойд Остин рассказал об «агрессивном» полете со стороны КНР Фото: Официальный сайт президента Украины Китайская — военная авиация совершает «опасные маневры» в отношении американских самолетов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «КНР продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве», — заявил Остин, выступая на форуме по безопасности в Сингапуре. Трансляцию ведет Пентагон на своем официальном сайте. Он указал, что Вашингтону достоверно известен случай «агрессивного» полета со стороны КНР. Ранее Китай отказался от встречи с главой Пентагона. Там объяснили это тем, что Вашингтон не может создать «подходящие» условия для встречи, сообщает МК. Вашингтон старается наладить отношения с Пекином из-за авторитета страны на международной арене, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.

Китайская — военная авиация совершает «опасные маневры» в отношении американских самолетов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «КНР продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве», — заявил Остин, выступая на форуме по безопасности в Сингапуре. Трансляцию ведет Пентагон на своем официальном сайте. Он указал, что Вашингтону достоверно известен случай «агрессивного» полета со стороны КНР. Ранее Китай отказался от встречи с главой Пентагона. Там объяснили это тем, что Вашингтон не может создать «подходящие» условия для встречи, сообщает МК. Вашингтон старается наладить отношения с Пекином из-за авторитета страны на международной арене, считает политолог Маис Курбанов, его слова передает телеканал 360.