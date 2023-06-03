Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области

После ДТП на место аварии выехали сотрудники скорой помощи, отметил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижегородской области погибли пять человек, среди которых были трое детей и двое взрослых. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«К сожалению, в реанимации Воротынской центральной районной больницы (ЦРБ) скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения. В настоящий момент, по причине ДТП погибли 5 человек», — написал Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале . Всего среди погибших в ДТП было трое детей и двое мужчин.Он отметил, что пострадавшая женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло на подъезде к поселку Воротынец. Автомобиль, который ехал из Москвы в Казань, врезался в газель. В первой машине сидели двое взрослых и двое детей. После инцидента на место прибыли работники скорой помощи. Авария произошла в 5:21 по местному времени. Отмечается, что водитель газели не пострадал.