Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП в Нижегородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
После ДТП на место аварии выехали сотрудники скорой помощи, отметил Фото:

В Нижегородской области погибли пять человек, среди которых были трое детей и двое взрослых. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

«К сожалению, в реанимации Воротынской центральной районной больницы (ЦРБ) скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения. В настоящий момент, по причине ДТП погибли 5 человек», — написал Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале. Всего среди погибших в ДТП было трое детей и двое мужчин.Он отметил, что пострадавшая женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

ДТП произошло на подъезде к поселку Воротынец. Автомобиль, который ехал из Москвы в Казань, врезался в газель. В первой машине сидели двое взрослых и двое детей. После инцидента на место прибыли работники скорой помощи. Авария произошла в 5:21 по местному времени. Отмечается, что водитель газели не пострадал.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижегородской области погибли пять человек, среди которых были трое детей и двое взрослых. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. «К сожалению, в реанимации Воротынской центральной районной больницы (ЦРБ) скончался один из пострадавших в ДТП — ребенок 2020 года рождения. В настоящий момент, по причине ДТП погибли 5 человек», — написал Давид Мелик-Гусейнов в своем telegram-канале. Всего среди погибших в ДТП было трое детей и двое мужчин.Он отметил, что пострадавшая женщина находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. ДТП произошло на подъезде к поселку Воротынец. Автомобиль, который ехал из Москвы в Казань, врезался в газель. В первой машине сидели двое взрослых и двое детей. После инцидента на место прибыли работники скорой помощи. Авария произошла в 5:21 по местному времени. Отмечается, что водитель газели не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...