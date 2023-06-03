Зеленский заявил, что контрнаступление обойдется Украине очень дорого

Украинское контрнаступление может обойтись очень дорого, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина готова начать контрнаступление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Однако наступление может обойтись слишком дорого, считает он.

«Честно говоря, это может пойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — сообщил Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal . Украинский лидер отметил, что наступление обойдется Украине слишком дорого.

В ходе контрнаступления Киев потеряет большое количество солдат, потому что Россия имеет превосходство в воздухе. Зеленский призвал Запад отправить Украине в большом количестве системы противоракетной обороны американского производства Patriot. Он сказал, что хотел бы увеличить величину до 50 систем.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина не получила обещанное количество оружия от западных стран. «Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», — заявил он. Зеленский знает, что западные лидеры обижаются на него из-за резких просьб отправить вооружение.

Сторонники Украины отправили миллиарды долларов на поддержку страны. Призывы к Зеленскому искать мирное соглашение могут обостриться, когда контрнаступление не приведет к украинскому прогрессу.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на поддержку Украины Европа отправила 60 миллиардов евро. Об этом он сообщил на конференции по безопасности «Шангри-Ла диалог» в Сингапуре.