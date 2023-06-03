В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими. Видео

03 июня 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Авария произошла в 8:43 по местному времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Массовое ДТП с 12 автомобилями произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. «На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Отмечается, что к ликвидации последствий аварии было привлечено три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. ДТП произошло утром. В ГУ МВД России по Петербургу называют другую информацию о ЧП. По версии МВД, в ДТП попали шесть автомобилей, а пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. В тяжелом состоянии находятся два человека.

Массовое ДТП с 12 автомобилями произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. «На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Отмечается, что к ликвидации последствий аварии было привлечено три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. ДТП произошло утром. В ГУ МВД России по Петербургу называют другую информацию о ЧП. По версии МВД, в ДТП попали шесть автомобилей, а пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. В тяжелом состоянии находятся два человека.