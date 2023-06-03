В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с пострадавшими. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Авария произошла в 8:43 по местному времени Фото:

Массовое ДТП с 12 автомобилями произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

«На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС.

Отмечается, что к ликвидации последствий аварии было привлечено три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. ДТП произошло утром. В ГУ МВД России по Петербургу называют другую информацию о ЧП. По версии МВД, в ДТП попали шесть автомобилей, а пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. В тяжелом состоянии находятся два человека.

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Массовое ДТП с 12 автомобилями произошло в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу. «На Софийской улице у дома №52 произошло столкновение 12 автомобилей. В результате ДТП пострадали 16 человек», — говорится в сообщении, его приводит ТАСС. Отмечается, что к ликвидации последствий аварии было привлечено три единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава. ДТП произошло утром. В ГУ МВД России по Петербургу называют другую информацию о ЧП. По версии МВД, в ДТП попали шесть автомобилей, а пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок. В тяжелом состоянии находятся два человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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