Стала известна причина массового ДТП в Санкт-Петербурге

Самосвал с песком столкнулся с 12 машинами в Санкт-Петербурге

03 июня 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Массовое ДТП в Санкт-Петербурге произошло утром 3 июня Фото: Московец Илья © URA.RU ДТП с участием 12 машин, по версии ГУ МЧС России в Санкт-Петербурге, произошло из-за того, что самосвал с песком врезался в автомобили. Подробности аварии рассказали очевидцы события. «Самосвал, груженный песком, снес эти машины как кегли, и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз», — заявила очевидица аварии, ее слова приводит telegram-канал «Подъем». Другой свидетель ДТП отметил, что у грузовика могли отказать тормоза. По его словам, машина, груженная песком, не смогла остановиться перед светофором, где стояли машины. После аварии водитель выехал на встречную полосу. Информационное агентство « Невские новости » сообщает, что пострадало 16 человек. Дорогу после аварии засыпало металлом и пластиком, пострадали также заграждения, отделяющие встречные полосы друг от друга. По данным МВД, в ДТП попали шесть автомобилей, а пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок.

ДТП с участием 12 машин, по версии ГУ МЧС России в Санкт-Петербурге, произошло из-за того, что самосвал с песком врезался в автомобили. Подробности аварии рассказали очевидцы события. «Самосвал, груженный песком, снес эти машины как кегли, и проехал спокойно еще через всю площадь, благо никого не задел. Думала, может ему плохо за рулем стало, но он тут же выполз», — заявила очевидица аварии, ее слова приводит telegram-канал «Подъем». Другой свидетель ДТП отметил, что у грузовика могли отказать тормоза. По его словам, машина, груженная песком, не смогла остановиться перед светофором, где стояли машины. После аварии водитель выехал на встречную полосу. Информационное агентство «Невские новости» сообщает, что пострадало 16 человек. Дорогу после аварии засыпало металлом и пластиком, пострадали также заграждения, отделяющие встречные полосы друг от друга. По данным МВД, в ДТП попали шесть автомобилей, а пострадали семь человек, в том числе и пятилетний ребенок.