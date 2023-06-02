У летевшего в Пермь лайнера отказала система предупреждения столкновения с самолетами

У авиалайнера на рейсе Минеральные Воды — Пермь отказала система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Самолет рейса Минеральные Воды — Пермь 3 июня в 02 часа 25 минут по московскому времени, отказ системы TCAS. Сигналы бедствия, срочности не объявлялись», — сообщается в telegram-канале «Aviaincident».
По информации, опубликованной в посте, принято решение, что самолет продолжил полет на аэродром назначения в Пермь. В посте указаны данные авиалайнера — SU95, RA-89093, рейс AZO6027.
Ранее URA.RU писало, что аэропорт Большое Савино в Перми частично закрылся из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе. Запрет будет действовать несколько дней в неделю.
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