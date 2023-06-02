В Курганском городе после жалоб жителей отремонтируют опасный мост

03 июня 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

В Шадринске отремонтируют опасный мост через реку Канаш (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) после жалоб горожан капитально отремонтируют аварийный мост через реку Канаш на улице Первомайской. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Канаш по улице Первомайской. Начальная цена контракта 79 млн 839 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Шадринцы много раз писали жалобы на курганском портале «Обратись», чтобы добиться ремонта опасного моста. В проектной документации говорится о том, что существующий мост через Канаш на улице Первомайской придется полностью сносить. Новый мост, согласно проекту, построят на деньги, направленные в бюджет Шадринска из областной казны. Городские власти ищут подрядчика. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске реку Канаш можно перейти по нескольким мостам. Ремонт моста на ул. Щеткина должны были закончить в 2022 году, но из-за выявленных скрытых дефектов срок окончания работ продлили до мая. Другой мост через эту реку построили в 2022 году в поселке Хлызово, но некоторых горожан не устроило, что реальный объект отличался от эскизного.

В Шадринске (Курганская область) после жалоб горожан капитально отремонтируют аварийный мост через реку Канаш на улице Первомайской. Информация опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильного моста через реку Канаш по улице Первомайской. Начальная цена контракта 79 млн 839 тысяч рублей», — указано в техдокументации тендера. Шадринцы много раз писали жалобы на курганском портале «Обратись», чтобы добиться ремонта опасного моста. В проектной документации говорится о том, что существующий мост через Канаш на улице Первомайской придется полностью сносить. Новый мост, согласно проекту, построят на деньги, направленные в бюджет Шадринска из областной казны. Городские власти ищут подрядчика. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске реку Канаш можно перейти по нескольким мостам. Ремонт моста на ул. Щеткина должны были закончить в 2022 году, но из-за выявленных скрытых дефектов срок окончания работ продлили до мая. Другой мост через эту реку построили в 2022 году в поселке Хлызово, но некоторых горожан не устроило, что реальный объект отличался от эскизного.