Жители курганского города жалуются на разрушающийся мост

Небезопасный мост заметили жители Шадринска (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области жалуются, что на улице Первомайской разрушается мост, по которому можно перейти реку Канаш. Об этом горожане сообщили на портале «Обратись».

«Мост через р. Канаш продолжает разрушаться», — пожаловались горожане. Представители мэрии Шадринска ответили, что ремонт моста через реку Канаш выполнят в этом году.

В Шадринске реку Канаш можно перейти по нескольким мостам. Ремонт моста на ул. Щеткина должны были закончить в 2022 году, но из-за выявленных скрытых дефектов срок окончания работ продлили до мая. Другой мост через эту реку построили в 2022 году в поселке Хлызово, но некоторых горожан не устроило, что реальный объект отличался от эскизного. В мэрии на это отвечали, что дизайн-проект использовался только как наглядный пример благоустройства и не являлся утвержденным вариантом.