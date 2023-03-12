12 марта 2023
11 марта 2023

Жители курганского города жалуются на разрушающийся мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийное состояние Некрасовского моста. Курган, мост, пешеходы, некрасовский мост
Небезопасный мост заметили жители Шадринска (архивное фото) Фото:

Жители Шадринска Курганской области жалуются, что на улице Первомайской разрушается мост, по которому можно перейти реку Канаш. Об этом горожане сообщили на портале «Обратись».

«Мост через р. Канаш продолжает разрушаться», — пожаловались горожане. Представители мэрии Шадринска ответили, что ремонт моста через реку Канаш выполнят в этом году.

В Шадринске реку Канаш можно перейти по нескольким мостам. Ремонт моста на ул. Щеткина должны были закончить в 2022 году, но из-за выявленных скрытых дефектов срок окончания работ продлили до мая. Другой мост через эту реку построили в 2022 году в поселке Хлызово, но некоторых горожан не устроило, что реальный объект отличался от эскизного. В мэрии на это отвечали, что дизайн-проект использовался только как наглядный пример благоустройства и не являлся утвержденным вариантом.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Жители Шадринска Курганской области жалуются, что на улице Первомайской разрушается мост, по которому можно перейти реку Канаш. Об этом горожане сообщили на портале «Обратись». «Мост через р. Канаш продолжает разрушаться», — пожаловались горожане. Представители мэрии Шадринска ответили, что ремонт моста через реку Канаш выполнят в этом году. В Шадринске реку Канаш можно перейти по нескольким мостам. Ремонт моста на ул. Щеткина должны были закончить в 2022 году, но из-за выявленных скрытых дефектов срок окончания работ продлили до мая. Другой мост через эту реку построили в 2022 году в поселке Хлызово, но некоторых горожан не устроило, что реальный объект отличался от эскизного. В мэрии на это отвечали, что дизайн-проект использовался только как наглядный пример благоустройства и не являлся утвержденным вариантом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...