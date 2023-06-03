Политики Украины нападают на премьер-министра Венгрии Орбана из-за того, что он выступает за мирные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Украинские политики набросились на Виктора Орбана после того, как он вновь выступил за скорейшее установление мира», — написал Сийярто в социальной сети Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что политикам, которые придерживаются мира, всегда приходится сталкиваться с критикой. Однако, по словам политика, Венгрия продолжит настаивать на переговорах и спасении человеческих жизней.
Ранее Орбан отметил, что мир на Украине настанет, когда на выборах США победит бывший президент Дональд Трамп. Экс-президент неоднократно заявлял о необходимости немедленного прекращения конфликта, пишет «Царьград».
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