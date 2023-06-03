Украинские политики раскритиковали Орбана за призывы к урегулированию конфликта с Россией

МИД Венгрии: политики Украины критикуют Орбана из-за призыва к мирным переговорам
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Украинские политики набросились на Орбана из-за призыва к переговорам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Политики Украины нападают на премьер-министра Венгрии Орбана из-за того, что он выступает за мирные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Украинские политики набросились на Виктора Орбана после того, как он вновь выступил за скорейшее установление мира», — написал Сийярто в социальной сети Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что политикам, которые придерживаются мира, всегда приходится сталкиваться с критикой. Однако, по словам политика, Венгрия продолжит настаивать на переговорах и спасении человеческих жизней.

Ранее Орбан отметил, что мир на Украине настанет, когда на выборах США победит бывший президент Дональд Трамп. Экс-президент неоднократно заявлял о необходимости немедленного прекращения конфликта, пишет «Царьград».

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Политики Украины нападают на премьер-министра Венгрии Орбана из-за того, что он выступает за мирные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Украинские политики набросились на Виктора Орбана после того, как он вновь выступил за скорейшее установление мира», — написал Сийярто в социальной сети Facebook* (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он отметил, что политикам, которые придерживаются мира, всегда приходится сталкиваться с критикой. Однако, по словам политика, Венгрия продолжит настаивать на переговорах и спасении человеческих жизней. Ранее Орбан отметил, что мир на Украине настанет, когда на выборах США победит бывший президент Дональд Трамп. Экс-президент неоднократно заявлял о необходимости немедленного прекращения конфликта, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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