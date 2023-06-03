Путин готов решать конфликт с Украиной любыми средствами

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин готов добиваться целей на Украине не только при помощи СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский президент Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Владимир Путин был и будет открыт к любым контактам, чтобы добиться целей на Украине иными средствами, нежели проведение спецоперации», — уточнил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента отметил, что конфликт на Украине стал более обширным.

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Российский президент Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин был и будет открыт к любым контактам, чтобы добиться целей на Украине иными средствами, нежели проведение спецоперации», — уточнил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента отметил, что конфликт на Украине стал более обширным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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