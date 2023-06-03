Путин готов решать конфликт с Украиной любыми средствами

Владимир Путин готов добиваться целей на Украине не только при помощи СВО, уточнил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский президент Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Владимир Путин был и будет открыт к любым контактам, чтобы добиться целей на Украине иными средствами, нежели проведение спецоперации», —
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