Путин готов решать конфликт с Украиной любыми средствами 03 июня 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин готов добиваться целей на Украине не только при помощи СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский президент Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин был и будет открыт к любым контактам, чтобы добиться целей на Украине иными средствами, нежели проведение спецоперации», — уточнил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента отметил, что конфликт на Украине стал более обширным. Российский президент Владимир Путин готов к любым контактам, чтобы завершить конфликт с Украиной. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Владимир Путин был и будет открыт к любым контактам, чтобы добиться целей на Украине иными средствами, нежели проведение спецоперации», — уточнил Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Пресс-секретарь президента отметил, что конфликт на Украине стал более обширным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям