Украина рассчитывает на поблажки при вступлении в НАТО

МИД Украины: Киев должен вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству

03 июня 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Украина должна вступить в НАТО без выполнения ПДЧ, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина должна вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству (ПДЧ), который проходят все кандидаты в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что данный механизм изжил себя. «Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству [в НАТО]. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине. <…> Без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство», — заявил Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Его слова приводит ТАСС. Министр подчеркнул, что Украина намерена «бороться за евроатлантическую безопасность», даже не являясь членом НАТО и будет отстаивать свои интересы в любом случае. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что его страна не сможет войти в НАТО, пока спецоперация РФ не завершится. С таким заявлением выступал и генсек альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее Зеленский рассчитывает на продолжение западной поддержки, но уточнил, что Киеву нечего делать на предстоящем саммите альянса без гарантий безопасности, передает «Национальная служба новостей». В сентябре 2022 года сообщалось, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Украина должна вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству (ПДЧ), который проходят все кандидаты в альянс. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он считает, что данный механизм изжил себя. «Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству [в НАТО]. Это механизм, который изжил себя и не должен применяться к Украине. <…> Без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство», — заявил Дмитрий Кулеба во время брифинга в Киеве с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкном. Его слова приводит ТАСС. Министр подчеркнул, что Украина намерена «бороться за евроатлантическую безопасность», даже не являясь членом НАТО и будет отстаивать свои интересы в любом случае. Украинский президент Владимир Зеленский признавал, что его страна не сможет войти в НАТО, пока спецоперация РФ не завершится. С таким заявлением выступал и генсек альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее Зеленский рассчитывает на продолжение западной поддержки, но уточнил, что Киеву нечего делать на предстоящем саммите альянса без гарантий безопасности, передает «Национальная служба новостей». В сентябре 2022 года сообщалось, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.