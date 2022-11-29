Столтенберг пообещал принять Украину в НАТО после спецоперации

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Украина хочет вступить в НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет Украину в свой состав после окончания конфликтас Россией. Об этом Столтенберг сказал по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Румынии.

«Дверь НАТО открыта. Президент [России Владимир] Путин не может отказать суверенным государствам в принятии собственных суверенных решений, которые не представляют угрозы для России», — цитирует Столтенберга газета The News-Herald.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения спецоперации.

Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, Киев долго будет ждать членства в организации, писала The New York Times. По мнению авторов газеты, Украина не сможет вступить в НАТО до завершения боевых действий. Ранее Столтенберг сказал, что для включения Украины в состав альянса нужно согласие всех участников.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет Украину в свой состав после окончания конфликтас Россией. Об этом Столтенберг сказал по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Румынии. «Дверь НАТО открыта. Президент [России Владимир] Путин не может отказать суверенным государствам в принятии собственных суверенных решений, которые не представляют угрозы для России», — цитирует Столтенберга газета The News-Herald. Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения спецоперации. Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, Киев долго будет ждать членства в организации, писала The New York Times. По мнению авторов газеты, Украина не сможет вступить в НАТО до завершения боевых действий. Ранее Столтенберг сказал, что для включения Украины в состав альянса нужно согласие всех участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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