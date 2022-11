Столтенберг пообещал принять Украину в НАТО после спецоперации

Украина хочет вступить в НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс примет Украину в свой состав после окончания конфликтас Россией. Об этом Столтенберг сказал по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Румынии. «Дверь НАТО открыта. Президент [России Владимир] Путин не может отказать суверенным государствам в принятии собственных суверенных решений, которые не представляют угрозы для России», — цитирует Столтенберга газета The News-Herald . Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке на фоне проведения спецоперации. Вступление Украины может усилить конфликт с Россией, Киев долго будет ждать членства в организации, писала The New York Times. По мнению авторов газеты, Украина не сможет вступить в НАТО до завершения боевых действий. Ранее Столтенберг сказал, что для включения Украины в состав альянса нужно согласие всех участников.

