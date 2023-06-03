Express: Макрона уличили в заговоре с Россией

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Президент Франции — мастер лжи, заявил польский политик Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон готов продать украинскую территорию в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом заявил польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский.

«Я думаю, что все мечты Макрона — это мир за счет отказа от части территории Украины и замороженный конфликт, который, как вы знаете, может длиться десятилетиями», — сказал он в интервью изданию Express. По его словам, Макрон говорит приятные вещи, однако он мастер лжи.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за переговоры между РФ и Украиной, а также считает важным предоставить России гарантии безопасности при переговорном процессе. Он также заявил, что странам Евросоюза необходимо научиться строить отношения с РФ на максимально мирных условиях, сообщает «Национальная служба новостей».

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Президент Франции Эммануэль Макрон готов продать украинскую территорию в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом заявил польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский. «Я думаю, что все мечты Макрона — это мир за счет отказа от части территории Украины и замороженный конфликт, который, как вы знаете, может длиться десятилетиями», — сказал он в интервью изданию Express. По его словам, Макрон говорит приятные вещи, однако он мастер лжи. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за переговоры между РФ и Украиной, а также считает важным предоставить России гарантии безопасности при переговорном процессе. Он также заявил, что странам Евросоюза необходимо научиться строить отношения с РФ на максимально мирных условиях, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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