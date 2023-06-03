Express: Макрона уличили в заговоре с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон готов продать украинскую территорию в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом заявил польский дипломат Яцек Сариуш-Вольский.
«Я думаю, что все мечты Макрона — это мир за счет отказа от части территории Украины и замороженный конфликт, который, как вы знаете, может длиться десятилетиями», — сказал он в
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за переговоры между РФ и Украиной, а также считает важным предоставить России гарантии безопасности при переговорном процессе. Он также заявил, что странам Евросоюза необходимо научиться строить отношения с РФ на максимально мирных условиях, сообщает «Национальная служба новостей».
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