02 июня 2023

В свердловском заброшенном общежитии нашли труп парня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело парня полиция нашла в заброшенном здании в Ивделе Фото:

В Ивделе (Свердловская область) на территории заброшенного общежития нашли тело молодого человека. Об этом сообщили очевидцы.

«Страшная новость пришла с Лесозавода в Ивделе. В заброшенном общежитии нашли тело юноши», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя», ссылаясь на очевидцев.

В соцсетях родная сестра погибшего сообщила, что ее брат в последнее время ничем не делился с родителями. «Он ничего не сообщал никому. Когда я с ним разговаривала, то он отвечал, что это не мое дело», — заявила девушка. Очевидцы предполагают, что тело юноши могло находиться в заброшенном здании целые сутки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.

Тело молодого парня нашли в заброшенном общежитии
Тело молодого парня нашли в заброшенном общежитии
Фото:

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В Ивделе (Свердловская область) на территории заброшенного общежития нашли тело молодого человека. Об этом сообщили очевидцы. «Страшная новость пришла с Лесозавода в Ивделе. В заброшенном общежитии нашли тело юноши», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя», ссылаясь на очевидцев. В соцсетях родная сестра погибшего сообщила, что ее брат в последнее время ничем не делился с родителями. «Он ничего не сообщал никому. Когда я с ним разговаривала, то он отвечал, что это не мое дело», — заявила девушка. Очевидцы предполагают, что тело юноши могло находиться в заброшенном здании целые сутки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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