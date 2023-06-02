В Ивделе (Свердловская область) на территории заброшенного общежития нашли тело молодого человека. Об этом сообщили очевидцы.
«Страшная новость пришла с Лесозавода в Ивделе. В заброшенном общежитии нашли тело юноши», — пишет telegram-канал «Беседка Ивделя», ссылаясь на очевидцев.
В соцсетях родная сестра погибшего сообщила, что ее брат в последнее время ничем не делился с родителями. «Он ничего не сообщал никому. Когда я с ним разговаривала, то он отвечал, что это не мое дело», — заявила девушка. Очевидцы предполагают, что тело юноши могло находиться в заброшенном здании целые сутки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Следственный комитет по Свердловской области. В ведомстве от комментариев воздержались.
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