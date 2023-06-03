В России отметили рост интереса зарубежных заказчиков к боевой авиатехнике

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, стрельба, залп, пуск, ракета, вкс, ка, аллигатор, stock, сбойка
Партнеры убедились в надежности российского оружия, заявили в ФСВТС Фото:

У зарубежных заказчиков растет интерес к российской боевой авиатехнике. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

«Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО», — сообщили в ФСВТС, передает ТАСС. Там также отметили, что партнеры были прагматичны и убедились в надежности оружия РФ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. Он отметил, что не ожидал, что России так быстро удастся развернуть производство.

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У зарубежных заказчиков растет интерес к российской боевой авиатехнике. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. «Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО», — сообщили в ФСВТС, передает ТАСС. Там также отметили, что партнеры были прагматичны и убедились в надежности оружия РФ. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. Он отметил, что не ожидал, что России так быстро удастся развернуть производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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