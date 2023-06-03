В России отметили рост интереса зарубежных заказчиков к боевой авиатехнике 03 июня 2023 в 21:07 Размер текста - 17 + Партнеры убедились в надежности российского оружия, заявили в ФСВТС Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ У зарубежных заказчиков растет интерес к российской боевой авиатехнике. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. «Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО», — сообщили в ФСВТС, передает ТАСС. Там также отметили, что партнеры были прагматичны и убедились в надежности оружия РФ. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. Он отметил, что не ожидал, что России так быстро удастся развернуть производство. У зарубежных заказчиков растет интерес к российской боевой авиатехнике. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ. «Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО», — сообщили в ФСВТС, передает ТАСС. Там также отметили, что партнеры были прагматичны и убедились в надежности оружия РФ. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. Он отметил, что не ожидал, что России так быстро удастся развернуть производство. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям