В России отметили рост интереса зарубежных заказчиков к боевой авиатехнике

У зарубежных заказчиков растет интерес к российской боевой авиатехнике. Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
«Россия фиксирует существенный рост интереса иностранных заказчиков к истребителям и боевым вертолетам, бронетехнике и РСЗО», — сообщили в ФСВТС, передает ТАСС. Там также отметили, что партнеры были прагматичны и убедились в надежности оружия РФ.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что выпуск военной техники в России вышел на «фантастический» уровень. Он отметил, что не ожидал, что России так быстро удастся развернуть производство.
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