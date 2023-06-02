В Челябинске выселяют семью из 10 человек из временного жилья

03 июня 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Многодетная семья уверена, что имеет право на квартиру 100 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске многодетную семью, состоящую из 10 человек, могут выселить из временного жилья через суд. Глава семьи уверен, что им должны предоставить квартиру площадью более 100 квадратных метров, но мэрия предлагает только 32, сообщают в соцсетях. «В Челябинске семья из 10 человек отказывается переезжать из временного жилья в маленькую однушку. Коняевы уверены, что могут претендовать на квартиру в 100 квадратов, но администрация готова предоставить только 32», — говорится в Telegram-канале «SHOT». В сообщении также указано, что до 2020 года семья жила в маленьком бараке, где приходилось пользоваться общей кухней и туалетом. После признания их дома аварийным семейство переселили в две двухкомнатные квартиры до получения нового жилья. По словам главы семьи Дмитрия Коняева, сейчас мэрия предлагает им однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра либо денежную компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Однако они уверены, что из-за статуса многодетной и малоимущей семьи им можно претендовать минимум на 100 квадратных метров и отказываются от выселения. По данным соцсети, мэрия подала в суд на принудительное выселение семьи Коняевых. URA.RU направило запрос в администрацию Челябинска для уточнения всех подробностей ситуации. Комментарий будет опубликован сразу после получения ответа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске многодетную семью, состоящую из 10 человек, могут выселить из временного жилья через суд. Глава семьи уверен, что им должны предоставить квартиру площадью более 100 квадратных метров, но мэрия предлагает только 32, сообщают в соцсетях. «В Челябинске семья из 10 человек отказывается переезжать из временного жилья в маленькую однушку. Коняевы уверены, что могут претендовать на квартиру в 100 квадратов, но администрация готова предоставить только 32», — говорится в Telegram-канале «SHOT». В сообщении также указано, что до 2020 года семья жила в маленьком бараке, где приходилось пользоваться общей кухней и туалетом. После признания их дома аварийным семейство переселили в две двухкомнатные квартиры до получения нового жилья. По словам главы семьи Дмитрия Коняева, сейчас мэрия предлагает им однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра либо денежную компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Однако они уверены, что из-за статуса многодетной и малоимущей семьи им можно претендовать минимум на 100 квадратных метров и отказываются от выселения. По данным соцсети, мэрия подала в суд на принудительное выселение семьи Коняевых. URA.RU направило запрос в администрацию Челябинска для уточнения всех подробностей ситуации. Комментарий будет опубликован сразу после получения ответа.