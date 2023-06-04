04 июня 2023
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02 июня 2023

Глава проблемного села в ЯНАО попалась на махинациях с госконтрактами

Прокуратура ЯНАО привлекла к ответственности мэра Газ-Сале за махинации с госконтрактами
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, сумка, портфель, сумка с документами
Прокуратура Тазовского района привлекла к ответственности главу села за махинации с закупками Фото:

Глава Газ-Сале (ЯНАО) Влада Ятокина искусственно делила сделки по заключению государственных контрактов, чтобы ограничить число участников контракта и при этом формально соблюсти закон. Прокуратура Тазовского района возбудила административные дела за нарушения требований законодательства РФ в сфере закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главой органа местного самоуправления в 2022 и 2023 году необоснованно допущено четыре факта искусственного дробления единой сделки на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок. Прокурором района главе села внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, по результатам их рассмотрения глава Газ-Сале привлечена к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Окружная прокуратура направила в Арбитражный суд иск о признании ранее заключенных контрактов недействительными. В настоящее время иск находится на рассмотрении.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Тазовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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Глава Газ-Сале (ЯНАО) Влада Ятокина искусственно делила сделки по заключению государственных контрактов, чтобы ограничить число участников контракта и при этом формально соблюсти закон. Прокуратура Тазовского района возбудила административные дела за нарушения требований законодательства РФ в сфере закупок, сообщает пресс-служба ведомства. «Главой органа местного самоуправления в 2022 и 2023 году необоснованно допущено четыре факта искусственного дробления единой сделки на несколько контрактов для формального соблюдения ограничений, установленных законодательством, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок. Прокурором района главе села внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, по результатам их рассмотрения глава Газ-Сале привлечена к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Окружная прокуратура направила в Арбитражный суд иск о признании ранее заключенных контрактов недействительными. В настоящее время иск находится на рассмотрении. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Тазовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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