У ребенка, которого покусала собака в Нижнем Тагиле, может развиться эпилепсия

03 июня 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Собака покусала ребенка на общественном пляже под Нижним Тагилом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У 10-летнего мальчика, которого покусал стаффорд (порода бойцовской собаки — прим. URA.RU) в Нижнем Тагиле (Свердловская область), может развиться эпилепсия. Мать ребенка предполагает, что после происшествия у него могут вновь начаться приступы из-за поставленного в 2020 году диагноза — структурная генерализованная эпилепсия. «Не можем знать, как сейчас будет вести себя организм после травм. Наш лечащий врач сказала срочно сдать энцефалограмму головного мозга. Этот диагноз был выведен сыну в 2020 году», — передает слова матери ребенка «КП-Екатеринбург». По словам свердловчанки, теперь ребенок поедет на вынужденный прием к невропатологу. Сейчас у мальчика затягиваются раны, однако температура все еще поднимается до 38 градусов, при этом ребенок ездит раз в три дня ездит на перевязки и прививку от бешенства. Ранее URA.RU сообщало, что собака бойцовской породы напала на 10-летнего мальчика на общественным пляжем под Нижним Тагилом. Также агентство рассказывало, что владелица собак после инцидента приняла решение усыпить животных. Также в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту происшествия.

У 10-летнего мальчика, которого покусал стаффорд (порода бойцовской собаки — прим. URA.RU) в Нижнем Тагиле (Свердловская область), может развиться эпилепсия. Мать ребенка предполагает, что после происшествия у него могут вновь начаться приступы из-за поставленного в 2020 году диагноза — структурная генерализованная эпилепсия. «Не можем знать, как сейчас будет вести себя организм после травм. Наш лечащий врач сказала срочно сдать энцефалограмму головного мозга. Этот диагноз был выведен сыну в 2020 году», — передает слова матери ребенка «КП-Екатеринбург». По словам свердловчанки, теперь ребенок поедет на вынужденный прием к невропатологу. Сейчас у мальчика затягиваются раны, однако температура все еще поднимается до 38 градусов, при этом ребенок ездит раз в три дня ездит на перевязки и прививку от бешенства. Ранее URA.RU сообщало, что собака бойцовской породы напала на 10-летнего мальчика на общественным пляжем под Нижним Тагилом. Также агентство рассказывало, что владелица собак после инцидента приняла решение усыпить животных. Также в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по факту происшествия.