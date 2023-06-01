В Свердловской области возбудили дело из-за нападения собак на ребенка

01 июня 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Собака прокусила школьнику руку (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на ребенка в селе Лая под Нижним Тагилом. Об этом сообщает СУ СКР по региону в telegram-канале. «По поручению председателя СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК. Днем 30 мая на пляже в селе Лая женщина гуляла с детьми и двумя собаками породы стаффоширдский терьер. Животные купались, когда на пляже появились двое школьников. Одна из собак напала на ребенка, так как он, как пояснила хозяйка питомцев, стал махать руками. Женщина рассказала, что после происшествия усыпила обеих собак — им было по два года.

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на ребенка в селе Лая под Нижним Тагилом. Об этом сообщает СУ СКР по региону в telegram-канале. «По поручению председателя СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Осуществляется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК. Днем 30 мая на пляже в селе Лая женщина гуляла с детьми и двумя собаками породы стаффоширдский терьер. Животные купались, когда на пляже появились двое школьников. Одна из собак напала на ребенка, так как он, как пояснила хозяйка питомцев, стал махать руками. Женщина рассказала, что после происшествия усыпила обеих собак — им было по два года.