В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и сбила пешехода

В Екатеринбурге водитель Chevrolet Lanos остановился из-за того, что пассажиру стало плохо, и в нее врезался автомобиль Suzuki. После аварии легковушку, устроившую ДТП, отбросило в пешехода, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Suzuki допустил наезд на стоящий Chevrolet с последующим наездом на пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной в подчелюстной области», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в ночь на 4 июня на Малышевском мосту. В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать ПДД, а при вынужденной остановке включать аварийные сигналы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.