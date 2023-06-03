03 июня 2023

В Екатеринбурге легковушка попала в ДТП и сбила пешехода

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Авария на Остоженке с участием Эльмина Гулиева. Москва, иномарка, дтп, авария, остоженка
В аварии пострадал пешеход, на которого от столкновения отбросило иномарку Фото:

В Екатеринбурге водитель Chevrolet Lanos остановился из-за того, что пассажиру стало плохо, и в нее врезался автомобиль Suzuki. После аварии легковушку, устроившую ДТП, отбросило в пешехода, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Suzuki допустил наезд на стоящий Chevrolet с последующим наездом на пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной в подчелюстной области», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в ночь на 4 июня на Малышевском мосту. В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать ПДД, а при вынужденной остановке включать аварийные сигналы.

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В Екатеринбурге водитель Chevrolet Lanos остановился из-за того, что пассажиру стало плохо, и в нее врезался автомобиль Suzuki. После аварии легковушку, устроившую ДТП, отбросило в пешехода, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Suzuki допустил наезд на стоящий Chevrolet с последующим наездом на пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с ушибленной раной в подчелюстной области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в ночь на 4 июня на Малышевском мосту. В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными за рулем, соблюдать ПДД, а при вынужденной остановке включать аварийные сигналы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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