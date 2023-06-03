Синоптик Пулин предсказал свердловчанам дожди

По словам синоптика, в Свердловскую область скоро придут дожди Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Свердловскую область придет холодный фронт, а поступление влаги приведет к дождям в регионе. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Приближающийся с запада холодный воздух скоро распространится на территорию Свердловской области, и жаркий период, длящийся уже две недели, закончится. Поступление влаги сильно повышает вероятность осадков 4 июня в южной части региона», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, в Свердловской области 4 июня ожидается температура от 33 до 35 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность с 45% вероятностью гроз, температура будет от 29 до 31 градуса тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге днем 3 июня зафиксирована среднесуточная температура +32,5 градуса. Этот результат побил рекорд, установленный в 1936 году.