В Екатеринбурге днем 3 июня зафиксирована среднесуточная температура +32,5 градуса. Этот результат побил рекорд, установленный в 1936 году, рассказал метеоролог Алексей Пулин.
«В 14 часов метеостанция зафиксировала температуру воздуха на уровне +32,5 градуса. Обновлен суточный рекорд максимальной температуры для 3 июня (+32,1), установленный в 1936 году», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Он отмечает, что окончательное значение нового максимума будет известно вечером.
По словам метеоролога Пулина, в Екатеринбурге поздно вечером 2 июня и ночью 3 июня выпало 0,5 миллиметров осадков. Это первые существенные осадки в уральской столице за 33 дня, с ночи на 1 мая.
В свердловских telegram-каналам начали распространять информацию, что 3 июня в Екатеринбурге жарче, чем в Сочи. Так, по данным Gismeteo, в уральской столице +33 градуса, а в городе-курорте — 25 градусов тепла.
Ранее в Екатеринбурге был побит температурный рекорд с 1952 года. Однако синоптик предсказал уральцам грозы и минимум осадков на выходные. Также URA.RU подготовило памятку, как свердловчанам пережить аномальную жару.
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