Центр Екатеринбурга перекрыли из-за бегунов

В Екатеринбурге перекрыли центр города из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег». Движение будет ограничено с 08:30 до 15 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Центр города будет перекрыт из-за всероссийского полумарафона „ЗаБег“. Улицы будут закрыты с 08:30 до 15:00», — сказано на сайте мэрии Екатеринбурга.
На время спортивного мероприятия перекроют движение по улицам:
- Бориса Ельцина (от Челюскинцев до улицы 8 Марта);
- 8 Марта (от Бориса Ельцина до улицы Малышева);
- Ленина (от Хохрякова до улицы Карла Либкнехта);
- Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской);
- Царской (от Толмачева до улицы Николая Никонова).
Также автомобилисты не смогут проехать по улице Толмачева от проспекта Ленина до Царской и по самой Царской от Толмачева до улицы Николая Никонова. Екатеринбуржцы побегут на дистанции от одного до 21,1 километра.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Екатеринбурге перекрывали улицы. Все из-за проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза».
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