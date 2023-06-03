03 июня 2023

Центр Екатеринбурга перекрыли из-за бегунов

© Служба новостей «URA.RU»
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Марафон "Европа-Азия". Екатеринбург, массовое мероприятие, марафон, улица тургенева, бег, перекрытие дорог
В центре Екатеринбурга состоится полумарафон «ЗаБег» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перекрыли центр города из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег». Движение будет ограничено с 08:30 до 15 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Центр города будет перекрыт из-за всероссийского полумарафона „ЗаБег“. Улицы будут закрыты с 08:30 до 15:00», — сказано на сайте мэрии Екатеринбурга.

На время спортивного мероприятия перекроют движение по улицам:

  • Бориса Ельцина (от Челюскинцев до улицы 8 Марта);
  • 8 Марта (от Бориса Ельцина до улицы Малышева);
  • Ленина (от Хохрякова до улицы Карла Либкнехта);
  • Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской);
  • Царской (от Толмачева до улицы Николая Никонова).

Также автомобилисты не смогут проехать по улице Толмачева от проспекта Ленина до Царской и по самой Царской от Толмачева до улицы Николая Никонова. Екатеринбуржцы побегут на дистанции от одного до 21,1 километра.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Екатеринбурге перекрывали улицы. Все из-за проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза».

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В Екатеринбурге перекрыли центр города из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег». Движение будет ограничено с 08:30 до 15 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Центр города будет перекрыт из-за всероссийского полумарафона „ЗаБег“. Улицы будут закрыты с 08:30 до 15:00», — сказано на сайте мэрии Екатеринбурга. На время спортивного мероприятия перекроют движение по улицам: Также автомобилисты не смогут проехать по улице Толмачева от проспекта Ленина до Царской и по самой Царской от Толмачева до улицы Николая Никонова. Екатеринбуржцы побегут на дистанции от одного до 21,1 километра. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Екатеринбурге перекрывали улицы. Все из-за проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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