Центр Екатеринбурга перекрыли из-за бегунов

04 июня 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга состоится полумарафон «ЗаБег» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге перекрыли центр города из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег». Движение будет ограничено с 08:30 до 15 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Центр города будет перекрыт из-за всероссийского полумарафона „ЗаБег“. Улицы будут закрыты с 08:30 до 15:00», — сказано на сайте мэрии Екатеринбурга. На время спортивного мероприятия перекроют движение по улицам: Бориса Ельцина (от Челюскинцев до улицы 8 Марта);

8 Марта (от Бориса Ельцина до улицы Малышева);

Ленина (от Хохрякова до улицы Карла Либкнехта);

Толмачева (от проспекта Ленина до улицы Царской);

Царской (от Толмачева до улицы Николая Никонова). Также автомобилисты не смогут проехать по улице Толмачева от проспекта Ленина до Царской и по самой Царской от Толмачева до улицы Николая Никонова. Екатеринбуржцы побегут на дистанции от одного до 21,1 километра. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Екатеринбурге перекрывали улицы. Все из-за проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза».

В Екатеринбурге перекрыли центр города из-за всероссийского полумарафона «ЗаБег». Движение будет ограничено с 08:30 до 15 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации. «Центр города будет перекрыт из-за всероссийского полумарафона „ЗаБег“. Улицы будут закрыты с 08:30 до 15:00», — сказано на сайте мэрии Екатеринбурга. На время спортивного мероприятия перекроют движение по улицам: Также автомобилисты не смогут проехать по улице Толмачева от проспекта Ленина до Царской и по самой Царской от Толмачева до улицы Николая Никонова. Екатеринбуржцы побегут на дистанции от одного до 21,1 километра. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Екатеринбурге перекрывали улицы. Все из-за проведения эстафеты «Весна Победы» и забега «Майская гроза».